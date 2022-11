Tunísia x Austrália: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (26/11) pela Copa do Mundo 2022

Tunísia e Austrália disputam neste sábado (26/11) partida válida pela 2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2022. O jogo começa às 07h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tunísia x Austrália?

A partida Tunísia x Austrália pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, canal aberto, pela TV fechada SporTV, streaming da GloboPlay.

Como Tunísia x Austrália chegam para o jogo?

Na primeira rodada, a equipe da Tunísia empatou por 0 a 0 com a Dinamarca, e ocupa a vice liderança do Grupo D. Já a Austrália, perdeu com o placar de 4 a 1 para a seleção da França e está na última colocação.

FICHA TÉCNICA

Tunísia x Austrália

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar

Data/Horário: 26 de novembro de 2022, 07h

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)

Assistentes: Rafael Foltyn (Alemanha) e Jan Seidel (Alemanha)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Tunísia: Dahmen; Talbi, Brohn e Meriah; Dräger, Shkri, Laïdouni e Abdi; Slimane, Jebali e Msakni. TÉCNICO: Jaled Kadri

Austrália: Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar e Behich; Mooy, McGree e Irvine; Leckie, Goodwin e Duke. TÉCNICO: Graham Arnold

(Karoline Caldeira, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)