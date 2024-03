Tucuruí lança XIII TOPAM na 16ª Edição Pesca & Companhia Trade Show, em São Paulo

A Prefeitura de Tucuruí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, está participando da 16ª edição do tradicional Pesca & Companhia Trade Show, que começou nesta quinta-feira (21) e termina neste sábado (23), em São Paulo. No evento, o secretário da pasta, Márcio Guedes, promove o turismo de pesca na região do Lago de Tucuruí e lança o XIII Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia, marcado para os dias 22 a 26 de maio.

“A feira Pesca & Companhia Trade Show é um dos eventos mais importante para o setor de pesca esportiva no mundo, e Tucuruí estar presente, divulgando sua beleza e atratividade, coloca o município em posição de destaque. Temos certeza que estamos prontos para receber cada vez mais turistas e impulsar a economia local. Ano passado o TOPAM foi um sucesso e, este ano, não dúvidas de que será ainda maior”, declara o secretário.

A Secretaria de Turismo de Tucuruí integra a comitiva do Governo do Estado, que reúne o secretário-adjunto de Turismo do Pará (Setur), Lucas Vieira; o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Um dos maiores da pesca esportiva do Brasil, Rubens de Almeida Prado (SP), mais conhecido como Rubinho, confirmou sua presença no XIII Topam, em Tucuruí, após convite de Guedes. “O TOPAM tem um diferencial, em relação aos outros torneios, que são de iniciativas eventuais. Já o TOPAM, é uma iniciativa da cidade, abraçado pela população. Isso faz do TOPAM mais caloroso que os demais e claro, o maior motivador da pesca esportiva do País. Por isso, faço questão de participar mais uma vez, será uma honra”, anuncia Rubinho.

Outro grande nome do segmento, Nelson Nakamura, da “Família Nakamura”, também confirmou presença no torneio. “Tucuruí um lugar fabuloso para a pesca esportiva, por isso, estarei com minha equipe para gravar um episódio especial para o meu canal no Youtube”, afirma. O canal “Família Nakamura” é famoso por dar dicas de pesca para profissionais e amadores.

Pesca Esportiva no lago de Tucuruí. (Divulgação)

XIII TOPAM

O Torneio de Pesca Esportiva da Amazônia (Topam) é um campeonato reconhecido em todo o território nacional e internacional. Sua primeira edição foi realizada em 1996 com o intuito de divulgar o Pará como grande potencial pesqueiro. Em 2003, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) reconheceu o evento como Ícone da Pesca Esportiva no Brasil.

Ano passado, o torneio foi realizado após 16 anos de hiato no Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, e reuniu 122 pescadores esportistas que pescaram, juntos, mais de 300 tucunarés. A previsão da organização para este ano, é de superar os números do ano passado.

“Estamos com a expectativa de que esta edição do Topam será histórica! Aqui na feira já estamos recebendo muitos pescadores e amantes da pesca esportiva ansiosos pelo mês de maio. Isso só mostra como o Topam é um marco no turismo de pesca na Amazônia, não apenas pelo seu pioneirismo, mas pela sua responsabilidade social e ambiental”, comemora Elza Queiroz, coordenadora do evento.

A realização do Topam é do Instituto Centro de Apoio Humanitário da Amazônia (ICAHAM) com apoio do Governo do Pará e Prefeitura de Tucuruí e Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A.

Pesca Trade Show

O Pesca Trade Show é um evento anual no Brasil que reúne expositores, pescadores e profissionais do setor de pesca esportiva. A feira apresenta as últimas novidades em equipamentos, acessórios, destinos de pesca e serviços relacionados. Além das exposições, o evento também oferece palestras, workshops e atividades para a comunidade de pesca esportiva, proporcionando uma excelente oportunidade para networking e para ficar por dentro das tendências do mercado.

Criado em 2007 para atender às demandas do segmento, o evento visa proporcionar um ambiente de negociação direta entre fabricantes, importadores, operadores de turismo e o mercado varejista. Sendo a maior feira de equipamentos e turismo de pesca, camping, tiro esportivo e cutelaria da América Latina, o Pesca Trade Show conta com a participação de expositores e representantes oficiais das principais marcas do setor, tornando-se um encontro essencial para os apaixonados pela pesca esportiva.