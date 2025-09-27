Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pode alterar algumas das sedes da Copa do Mundo de 2026 caso considere que não há garantias de segurança. A declaração foi dada durante entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca na última quinta-feira.

"Vamos garantir que os torcedores estejam seguros. Se eu achar que não, iremos transferir jogos para outras cidades", disse Trump, ao criticar administrações locais que, segundo ele, não oferecem condições adequadas.

"Como vocês provavelmente sabem, vamos para Memphis e para algumas outras cidades. Em breve, vamos para Chicago. Será seguro para a Copa do Mundo. Se eu achar que não é seguro, vamos para outra cidade, com certeza", comentou Trump.

O presidente dos Estados Unidos também citou que algumas cidades "são comandadas por lunáticos radicais de esquerda que não sabem o que estão fazendo".

A Copa do Mundo será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, com sede compartilhada entre Estados Unidos, Canadá e México. Esta será a primeira edição com 48 seleções e novo formato de disputa.

Os Estados Unidos concentram o maior número de sedes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, Seattle e San Francisco. Já o Canadá receberá jogos em Toronto e Vancouver, e o México em Guadalajara, Cidade do México e Monterrey.

O sorteio dos grupos será realizado no dia 5 de dezembro, em Washington, às 14h (horário de Brasília).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo 2026

Estados Unidos

Donald Trump
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

Xiiiiiii

Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job'

Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares.

26.09.25 14h06

Futebol

Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B

Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna.

26.09.25 12h13

Futebol

Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube

Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela

26.09.25 12h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

27.09.25 7h00

fake news?

Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais

Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade”

27.09.25 0h15

SÉRIE B

Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento

Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência'

26.09.25 20h16

Igor Thiago, ex-servente de pedreiro, impõe dura derrota ao Manchester United para o Brentford

27.09.25 10h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda