O Liberal chevron right Esportes chevron right

Trump anuncia data e local do sorteio da Copa do Mundo de 2026; confira

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que o sorteio que vai definir os grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado no dia 5 de dezembro em Washington, capital americana. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo direto do Salão Oval, na companhia do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Trump informou que o evento será realizado no Kennedy Center. "A Copa do Mundo da Fifa de 2026 será o maior e mais complexo conjunto de eventos da história do esporte - e o Kennedy Center dará início a ela de forma fenomenal, e nós estaremos envolvidos", disse o presidente americano, que brincou sobre o nome do local.

"Algumas pessoas se referem a ele como o Trump Kennedy Center, mas ainda não estamos preparados para isso. Talvez em uma semana ou mais", declarou, entre risadas de Infantino e do vice-presidente James D. Vance.

O anúncio desta sexta surpreende porque a imprensa americana apostava que o sorteio seria realizado em Las Vegas. A decisão de realizar o evento na capital americana atende a uma demanda de Trump, que poderá participar de forma mais intensa do sorteio.

O presidente dos EUA exaltou as proporções da ampliada Copa do Mundo, que passará a ter 48 seleções e será disputada também no Canadá e no México. "É como ter vários Super Bowls num curto período de tempo. Alguns desses jogos serão até maiores que o Super Bowl", afirmou, ao comparar com a final do futebol americano, a NFL.

Trump também fez elogios à taça da Copa, que estava posicionada sobre sua mesa. Com a permissão de Infantino, levantou o troféu e perguntou se poderia ficar com ele. "É uma bela peça de ouro", afirmou.

No mês passado, ao fim do Mundial de Clubes, também disputado nos Estados Unidos, Trump recebeu de presente o troféu original do torneio. O objeto ocupa um espaço perto da cadeira do presidente no próprio Salão Oval, na Casa Branca.

Ao fim da transmissão, Infantino formalizou o convite a Trump para a assistir in loco a final da Copa no dia 19 de julho, em New Jersey, e entregou um ingresso simbólico, de tamanho gigante, ao presidente americano.

Com a ampliação no número de participantes, a próxima Copa do Mundo terá 12 grupos com quatro seleções. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para a segunda etapa, assim como os oito melhores terceiros colocados. Depois da fase de grupos, o torneio continua, em formato mata-mata (jogo único eliminatório) até a grande final.

Até o momento, além dos países-sede, estão classificadas outras 10 seleções: Brasil, Argentina, Equador, Japão, Irã, Usbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália e Nova Zelândia.

