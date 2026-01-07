Tropeços de City e Aston Villa permitem Arsenal isolar-se ainda mais na liderança do Inglês

A 21ª rodada da Premier League teve o desenho perfeito para o líder Arsenal. O time de Mikel Arteta joga nesta quinta-feira contra o Liverpool, e pode abrir oito pontos de vantagem para os vices, Aston Vila e Manchester City.

Nesta quarta-feira, a equipe de Pep Guardiola chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no campeonato, empatou por 1 a 1 com o Brighton e ficou com 43 pontos. É a mesma pontuação do Aston Villa, que vem surpreendendo na Premier League, mas ficou zerado diante do Crystal Palace.

Jogando no Ettihad Stadium, em Manchester, o City tinha a chance de se aproximar do Arsenal. Mas foi o Brighton que começou no ataque, obrigando Donnaruma a fazer boas defesas.

Ainda assim, os mandantes saíram na frente. Doku invadiu a área e foi derrubado. De pênalti, Haaland abriu o placar.

Tentando ampliar, já na segunda etapa, o City pressionou mais. Bernardo Silva chegou a acertar a trave. Em reação do Brighton, porém, Mitoma limpou a marcação e fez de fora da área. Foi o time visitante, então, que chegou mais próximo da vitória, mas o placar permaneceu igual.

Na próxima rodada, o City tem o clássico diante do Manchester United, no Old Trafford. A partida será no sábado, às 9h30 (de Brasília).

Depois de enfrentar o Liverpool, o Arsenal visita o Nottingham Forest, também no sábado, mas às 14h30. O Aston Villa, terceiro colocado, recebe o Everton, pouco antes, às 13h30.