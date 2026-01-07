Tropeços de City e Aston Villa permitem Arsenal isolar-se ainda mais na liderança do Inglês Estadão Conteúdo 07.01.26 19h28 A 21ª rodada da Premier League teve o desenho perfeito para o líder Arsenal. O time de Mikel Arteta joga nesta quinta-feira contra o Liverpool, e pode abrir oito pontos de vantagem para os vices, Aston Vila e Manchester City. Nesta quarta-feira, a equipe de Pep Guardiola chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória no campeonato, empatou por 1 a 1 com o Brighton e ficou com 43 pontos. É a mesma pontuação do Aston Villa, que vem surpreendendo na Premier League, mas ficou zerado diante do Crystal Palace. Jogando no Ettihad Stadium, em Manchester, o City tinha a chance de se aproximar do Arsenal. Mas foi o Brighton que começou no ataque, obrigando Donnaruma a fazer boas defesas. Ainda assim, os mandantes saíram na frente. Doku invadiu a área e foi derrubado. De pênalti, Haaland abriu o placar. Tentando ampliar, já na segunda etapa, o City pressionou mais. Bernardo Silva chegou a acertar a trave. Em reação do Brighton, porém, Mitoma limpou a marcação e fez de fora da área. Foi o time visitante, então, que chegou mais próximo da vitória, mas o placar permaneceu igual. Na próxima rodada, o City tem o clássico diante do Manchester United, no Old Trafford. A partida será no sábado, às 9h30 (de Brasília). Depois de enfrentar o Liverpool, o Arsenal visita o Nottingham Forest, também no sábado, mas às 14h30. O Aston Villa, terceiro colocado, recebe o Everton, pouco antes, às 13h30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Manchester City Aston Villa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10