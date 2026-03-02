'Triste', Crespo despista sobre arbitragem e exalta campanha do São Paulo: Grande percurso' Estadão Conteúdo 02.03.26 0h12 Hernán Crespo não quis saber de caçar culpados pela queda do São Paulo na semifinal do Paulistão, se esquivou sobre o assunto arbitragem e procurou exaltar a campanha da equipe, que começou mal, mas se recuperou, avançou e cresceu bastante não apenas na competição, mas na temporada. Um possível pênalti em toque de mão de Gustavo Gómez quando o clássico estava apenas 1 a 0 para o Palmeiras, ignorado por Daiane Muniz e pelo VAR, resultou em protesto da direção tricolor. Crespo deixou o assunto para os dirigentes. "Tivemos um escândalo no MorumBis e não falei sobre a arbitragem (lembrou do pênalti não marcado no Brasileirão de 2025 quando o São Paulo tinha 2 a 0 sobre o Palmeiras). Não falo de arbitragem, o jogo falou o que tinha de falar, as imagens falam. Ela achou, junto com o VAR, escolheram que não era assim, acabou", despistou o comandante. O São Paulo não foi bem na semifinal, sobretudo no primeiro tempo, mas Crespo procurou engrandecer o oponente, antes de elogiar a campanha são-paulina. "Não é fácil jogar aqui, contra o Palmeiras de grandes virtudes, com jogadores de grande qualidade. E não tivemos na frente a qualidade que a gente pretendia para encontrar Lucas ou Luciano. Tentamos de todo jeito, controlamos eles bem, com mais padrão de jogo na segunda parte do primeiro tempo", explicou Crespo. "Eles aproveitaram os pequenos detalhes que erramos e a gente sabia que não podia errar. Mas o fundamental é valorizar o percurso feito até aqui. Estamos tristes, ninguém gosta de perder, mas a competição me mostrou um grupo muito unido, recuperamos Lucas, Calleri, Enzo, hoje voltou o André Silva...", seguiu. "A gente fica triste, mas ao mesmo tempo o caminho é muito positivo, sabemos que o São Paulo vai fazer e brigar (na temporada). É um resultado que ninguém gosta, mas acho que o percurso foi bem legal." Questionado sobre a escalação de Luan na vaga de Danielzinho - única mudança no time titular que vinha jogando -, o treinador explicou que problemas físicos impediram o reforço de atuar desde o começo. "O Danielzinho não estava 100%, tinha dores e a gente teve de mudar no jogo com o Bragantino. Ficou fora contra o Coritiba. Não que ria arriscá-lo. A escolha foi pelo Luan pensando nas características de bola longa do rival. E acho que deu certo", afirmou o comandante tricolor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista São Paulo FC Hernán Crespo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Parazão Torcedores de Remo e Paysandu, casal pede setor misto no Mangueirão para o Re-Pa Natália Miranda e David Miranda precisam se separar dentro do estádio para acompanhar os times do coração 01.03.26 15h27 futebol Fantasiada, ambulante aproveita o Re-Pa da final do Parazão para garantir renda extra Duelo entre Remo e Paysandu deste domingo (1º) é válido pelo partida de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 15h12 Parazão Torcedores do Remo reclamam do horário de abertura do estacionamento do Mangueirão para o Re-Pa Partida entre o Leão Azul e o Paysandu começa às 17h 01.03.26 14h58 Parazão Vendedor aposta no clássico entre Remo e Paysandu para aumentar renda Segundo Re-Pa do ano é válido pelo jogo de ida da final do Campeonato Paraense 01.03.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES BUSCA Vai voltar? Remo entra em contato com treinador Guto Ferreira após demitir Osorio Em 2025, Guto Ferreira liderou uma arrancada considerada decisiva para o acesso 01.03.26 20h48 Abel diz que pênalti para o São Paulo foi 'duvidoso' e reclama de 'porradas' em Vitor Roque 02.03.26 0h17 'Triste', Crespo despista sobre arbitragem e exalta campanha do São Paulo: Grande percurso' 02.03.26 0h12 DEU PAPÃO Superior, Paysandu vence o Remo no jogo de ida na final do Parazão Papão sufocou o Leão principalmente no primeiro tempo. Após a derrota, o Leão demitiu o treinador Juan Carlos Osorio 01.03.26 19h08