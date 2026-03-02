Capa Jornal Amazônia
'Triste', Crespo despista sobre arbitragem e exalta campanha do São Paulo: Grande percurso'

Estadão Conteúdo

Hernán Crespo não quis saber de caçar culpados pela queda do São Paulo na semifinal do Paulistão, se esquivou sobre o assunto arbitragem e procurou exaltar a campanha da equipe, que começou mal, mas se recuperou, avançou e cresceu bastante não apenas na competição, mas na temporada.

Um possível pênalti em toque de mão de Gustavo Gómez quando o clássico estava apenas 1 a 0 para o Palmeiras, ignorado por Daiane Muniz e pelo VAR, resultou em protesto da direção tricolor. Crespo deixou o assunto para os dirigentes.

"Tivemos um escândalo no MorumBis e não falei sobre a arbitragem (lembrou do pênalti não marcado no Brasileirão de 2025 quando o São Paulo tinha 2 a 0 sobre o Palmeiras). Não falo de arbitragem, o jogo falou o que tinha de falar, as imagens falam. Ela achou, junto com o VAR, escolheram que não era assim, acabou", despistou o comandante.

O São Paulo não foi bem na semifinal, sobretudo no primeiro tempo, mas Crespo procurou engrandecer o oponente, antes de elogiar a campanha são-paulina.

"Não é fácil jogar aqui, contra o Palmeiras de grandes virtudes, com jogadores de grande qualidade. E não tivemos na frente a qualidade que a gente pretendia para encontrar Lucas ou Luciano. Tentamos de todo jeito, controlamos eles bem, com mais padrão de jogo na segunda parte do primeiro tempo", explicou Crespo.

"Eles aproveitaram os pequenos detalhes que erramos e a gente sabia que não podia errar. Mas o fundamental é valorizar o percurso feito até aqui. Estamos tristes, ninguém gosta de perder, mas a competição me mostrou um grupo muito unido, recuperamos Lucas, Calleri, Enzo, hoje voltou o André Silva...", seguiu.

"A gente fica triste, mas ao mesmo tempo o caminho é muito positivo, sabemos que o São Paulo vai fazer e brigar (na temporada). É um resultado que ninguém gosta, mas acho que o percurso foi bem legal."

Questionado sobre a escalação de Luan na vaga de Danielzinho - única mudança no time titular que vinha jogando -, o treinador explicou que problemas físicos impediram o reforço de atuar desde o começo.

"O Danielzinho não estava 100%, tinha dores e a gente teve de mudar no jogo com o Bragantino. Ficou fora contra o Coritiba. Não que ria arriscá-lo. A escolha foi pelo Luan pensando nas características de bola longa do rival. E acho que deu certo", afirmou o comandante tricolor.

