Trio de arbitragem paraense comanda partida entre Operário-PR e Brasil-RS pela Série B

O jogo entre Operário-PR e Brasil-RS, válido pela 10ª rodada da Série B, terá a condução do trio de arbitragem paraense. Na partida realizada às 11 horas do sábado (10), no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), o árbitro será Dewson Fernando Freitas da Silva, com os assistentes Helcio Araujo Neves e Rafael Ferreira Vieira.