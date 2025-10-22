Tribunal rejeita recurso do Barcelona e Flick dá lugar a Thiago Alcântara no clássico espanhol Flick foi expulso por Gil Manzano na dura vitória diante do Girona, por 2 a 1 Estadão Conteúdo 22.10.25 10h43 O Barcelona terá um desfalque de peso no clássico com o Real Madrid, domingo, no Santiago Bernabéu, valendo a liderança de La Liga. O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou um recurso do clube catalão, manteve a expulsão a Hansi Flick e o treinador não estará no comando da equipe. Flick foi expulso por Gil Manzano na dura vitória diante do Girona, por 2 a 1, no fim de semana passado, ao reclamar muito da arbitragem por causa do tempo de acréscimo e acumular dois cartões amarelos seguidos e o consequente vermelho, obrigando-o a cumprir um jogo de suspensão, justamente no El Clássico. O árbitro colocou na súmula que o treinador protestou com palmas irônicas e com "gestos de desaprovação." O treinador alegou que não se dirigia ao árbitro e foi justamente nisso que o Barcelona se baseou no pedido de recurso da anulação da expulsão. Mesmo assim, a resposta foi negativa. Mesmo diante das dificuldades, o Barcelona ainda tentará uma última cartada para ter Flick no banco. De acordo com o jornal Marca, o clube vai recorrer ao Comitê de Apelação da Federação Espanhola em tentativa decisiva por uma reviravolta no segundo amarelo. Enquanto luta até o fim por anulação do jogo de suspensão de seu comandante, o Barcelona já "aprimora" Thiago Alcântara, ex-jogador hispano-brasileiro do clube para dirigir a equipe no primeiro clássico da temporada. A boa notícia é que o brasileiro Raphinha participou normalmente do treino desta quarta-feira e deve ser novidade diante do Real Madrid após ser ausência nas últimas partidas por causa de uma lesão que o tirou até dos amistosos da seleção contra Coreia do Sul e Japão. Ferran Torres também está apto para atuar em Madri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Barcelona Real Madrid Hansi Flick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Se subir, Leão pode superar o Papão em mais de R$ 100 milhões em 2026 22.10.25 10h49 Futebol Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026 22.10.25 10h10 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 série b Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna 21.10.25 17h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A 22.10.25 8h03 Futebol Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores 21.10.25 17h46 SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (22/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Libertados e Série A do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 22.10.25 7h00