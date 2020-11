Três atletas testam positivo para Covid-19 e são baixas do Flu contra o RB Bragantino

O surto de Covid-19 voltou a afetar sensivelmente o elenco do Fluminense. Na noite desta quinta-feira, a assessoria de imprensa do clube confirmou que o goleiro Muriel, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o meio-campista Yuri estão contaminados e serão baixas no confronto com o RB Bragantino, na próxima segunda-feira.

O Tricolor das Laranjeiras ainda terá outro desfalque em sua equipe sub-23. O lateral-esquerdo Guilherme também foi diagnosticado com o novo coronavírus. Todos "estão cumprindo o isolamento necessário". Nesta semana, o Fluminense já havia ganho uma nova baixa: o zagueiro Digão testou positivo para o vírus.

O goleiro Muriel, que apresentou sintomas leves após ter entrado em contato com o goleiro Danilo Fernandes (do Internacional, que está com coronavírus) sequer treinou com o restante do elenco nos últimos dois dias no CT Carlos Castilho, de acordo com informações do "GE". Já Yuri treinou em separado em um lugar aberto.

No decorrer desta semana, outro jogador foi diagnosticado com o novo coronavírus. O zagueiro Digão testou positivo na última quarta-feira.

A equipe das Laranjeiras tem também os desfalques de Hudson, Egídio, Michel Araújo e Nino, que foram infectados e estão cumprindo quarentena.