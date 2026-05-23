Treino aberto do PSG expõe tensão no elenco do atual campeão e finalista da Champions League Estadão Conteúdo 23.05.26 22h11 O técnico Luis Enrique promoveu neste sábado o último treino aberto do Paris Saint-Germain antes da final da Champions League contra o Arsenal, em Budapeste, no dia 30 de maio. A atividade acabou expondo uma tensão existente no atual campeão do principal torneio interclubes europeu. Luis Enrique dividiu o grupo em duas equipes para simular uma partida. A simulação previa até cumprimentos dos times antes da disputa. Foi neste momento que o clima pesou. O zagueiro ucraniano Ilya Zabarnyi, que se juntou ao clube francês em agosto vindo do Bournemouth, evitou cumprimentar o goleiro russo Matvey Safonov. A imagem gerou polêmica nas redes sociais sobre a relação tensa entre os dois atletas, que jogaram 13 partidas juntos na temporada, 1 na Champions League e 12 no Campeonato Francês. A origem da controvérsia é o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Zabarnyi havia solicitado a saída do goleiro russo antes de aceitar sua transferência para o PSG. "Conversei com Ilya e ele me disse que havia pedido que o russo não fizesse parte do PSG. Infelizmente, nem tudo depende dele", afirmou o ex-goleiro ucraniano Denys Boyko, aposentado no início de 2025. Desde o início do conflito na Ucrânia, Zabarnyi se manifestou veementemente contra a Rússia, chegando a chamá-la de "Estado terrorista". "A guerra continua e não tenho qualquer relação com nenhum russo. Quanto ao meu companheiro de equipe, cumprirei minhas obrigações contratuais e vou interagir com ele profissionalmente. Mas, enquanto a guerra persistir, apoio integralmente o isolamento completo do futebol russo", disse o zagueiro sobre sua relação com Safonov no vestiário do PSG. Safonov, de 27 anos, foi titular em todas as partidas de mata-mata da Champions League, enquanto Zabarnyi, de 23, ficou no banco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Paris Saint-Germain COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. 22.05.26 18h15 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16