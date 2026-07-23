Transfer bans e indefinição sobre Memphis: Corinthians volta atordoado após pausa para Copa O atacante tem contrato com o Corinthians até 31 de julho e negocia a renovação com a diretoria Estadão Conteúdo 23.07.26 8h41 Memphis Depay (Rodrigo Coca / Corinthians) A pausa do futebol brasileiro para a Copa do Mundo de 2026 gerou mudanças no Corinthians, dentro e fora de campo. Após 25 dias de recesso, o elenco principal voltou ao CT com ajustes táticos sob Fernando Diniz e um amistoso para retomar o ritmo. Paralelamente, a diretoria alvinegra enfrenta quatro punições de transfer ban, com dívidas que superam R$ 23 milhões, impedindo o registro de novos jogadores. Essa situação impacta diretamente a possível renovação de contrato de Memphis Depay. O atacante holandês tem vínculo com o Corinthians até 31 de julho. A negociação de renovação é vista com otimismo, mas o clube precisa quitar as pendências financeiras para garantir a inscrição de um novo acordo, caso seja firmado após o término do contrato atual. Treinos e Estratégias na Intertemporada Com 43 dias sem jogos oficiais, o Corinthians utilizou a intertemporada para aprimorar a condição física dos atletas e implementar os conceitos de Fernando Diniz. A comissão técnica focou no estilo de jogo de aproximação, finalizações e na construção de um novo meio-campo. O planejamento também considerou a saída de jogadores jovens para a Europa. Com o mercado de transferências aquecido, a equipe busca alternativas e prepara o elenco para possíveis mudanças ao longo da temporada. O primeiro teste pós-paralisação ocorreu em 12 de julho, um empate por 1 a 1 contra o Cascavel. A partida permitiu a Diniz observar diferentes formações e dar minutos a diversos atletas, utilizando substituições ilimitadas. Neo Química Arena com Novo Gramado A pausa também foi crucial para uma intervenção importante na Neo Química Arena. O clube realizou a primeira troca completa do solo do estádio durante o inverno brasileiro, trabalho inicialmente previsto para o fim do ano. A empresa World Sports executou o serviço, visando recuperar o padrão de qualidade do gramado de ryegrass e melhorar a rolagem da bola. O novo campo será testado oficialmente nesta quinta-feira, 23, no jogo contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Dívidas e Quatro Transfer Bans Pressionam o Clube A situação financeira segue como um dos maiores desafios para o Corinthians. O clube acumula quatro punições de transfer ban, que bloqueiam o registro de novos atletas e somam mais de R$ 23 milhões em dívidas. Entre as pendências, destaca-se a dívida de R$ 7,5 milhões com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez em 2024. Há também uma punição do Midtjylland, da Dinamarca, por atraso no pagamento de Charles, estimada em R$ 6 milhões. Uma multa disciplinar da Fifa de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,1 milhão) por inadimplência em negociações de Martínez, Charles e Talles Magno também afeta o clube. Nacionalmente, um bloqueio da CNRD, ligado à CBF, por um acordo de dívidas internas, impede registros por seis meses, envolvendo cerca de R$ 8 milhões. Renovação de Memphis Depay é Otimista, mas com Obstáculos A permanência de Memphis Depay tornou-se prioridade durante a pausa. O contrato do atacante holandês encerra em 31 de julho, e o diretor Marcelo Paz lidera as conversas para um novo acordo. A proposta inclui um modelo de remuneração com redução de vencimentos fixos, complementado por receitas de marcas próprias e ações comerciais. O otimismo aumentou com a sinalização positiva de Depay para a redução salarial. O novo vínculo é projetado para durar até meados de 2028. Contudo, o transfer ban é um entrave: se a renovação for assinada após 31 de julho, o clube não poderá registrar o novo contrato sem quitar as dívidas que geraram as punições. Memphis ainda não retornou ao Brasil após a Copa do Mundo e será desfalque contra o Remo, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians transferban Memphis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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