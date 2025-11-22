Trail Blazers, de Tiago Splitter, superam 38 pontos de Curry e encerram jejum contra Warriors Estadão Conteúdo 22.11.25 9h43 Outra atuação brilhante de Stephen Curry não foi o suficiente para o Golden State Warrior sair vitorioso diante de sua torcida. O duas vezes MVP da NBA marcou 38 pontos e converteu nove cestas de três pontos, duas delas nos minutos finais, mas seu time saiu derrotado por 127 a 123 para o Portland Trail Blazers, em San Francisco, Califórnia, nesta sexta-feira. Esta foi a primeira vitória dos Blazers sobre os Warriors fora de casa desde 1º de janeiro de 2021. O grupo comandado pelo técnico brasileiro Tiago Splitter contou com "double-double" de Deni Avdija, que marcou 26 pontos e distribuiu 14 assistências, seu recorde pessoal, e de Donovan Clingan - 22 pontos e 10 rebotes - para triunfar como visitante. Caleb Love e Toumani Camara também se destacaram no garrafão, com 26 e 20 pontos, respectivamente. Nem mesmo a homenagem antes da partida em celebração ao 50º aniversário do título de 1975, com a presença de vários jogadores daquele time, incluindo o membro do Hall da Fama Rick Barry, animou os Warriors em quadra. O Portland abriu vantagem no primeiro quarto, mas os anfitriões reagiram no segundo quarto e foram para o intervalo à frente no placar - com 72 a 65. Curry e companhia - Butler e Podziemski marcaram 20 pontos cada um - mantiveram a franquia de San Francisco em vantagem até o último quarto, com 115 a 111 a quatro minutos do fim, mas os visitantes reagiram, comandados por Avdija, e tomaram a dianteira no marcador, e impuseram a terceira derrota seguida ao Golden State na NBA. OKLAHOMA CITY THUNDER ARRASA UTAH JAZZ, DE VIRADA, E SOMA 16ª VITÓRIA Em Salt Lake City, Utah, Shai Gilgeous-Alexander marcou 31 pontos e liderou a vitória arrasadora do Oklahoma City Thunder sobre o Utah Jazz por 144 a 112, na noite de sexta-feira, em jogo válido pela NBA Cup. O resultado levou os atuais campeões da NBA a uma sequência de 16 vitórias e apenas uma derrota na temporada - este foi o oitavo triunfo seguido. Com baixo aproveitamento nos arremessos de três nas últimas partidas, Gilgeous-Alexander se recuperou e acertou todas as três tentativas contra o Utah - converteu ainda 9 de 13 arremessos de dois pontos e 10 de 12 lances livres. Isaiah Joe contribuiu com 16 pontos e Jaylin Williams fez 15, todos de três pontos, sua melhor marca na temporada. O Utah Jazz chegou a liderar por 84 a 77, mas o conjunto de Oklahoma emendou uma série de 33 pontos a 4, fechando o terceiro quarto à frente. A partir daí, os visitantes, que chegaram a ficar 18 pontos atrás, abriram uma vantagem de 36 no fim da partida. Confira os resultados desta sexta-feira na NBA: Cleveland Cavaliers 120 x 109 Indiana Pacers Boston Celtics 105 x 113 Brooklyn Nets Toronto Raptors 140 x 110 Washington Wizards Chicago Bulls 107 x 143 Miami Heat Dallas Mavericks 118 x 115 New Orleans Pelicans Phoenix Suns 114 x 113 Minnesota Timberwolves Houston Rockets 109 x 112 Denver Nuggets Utah Jazz 112 x 144 Oklahoma City Thunder Golden State Warriors 123 x 127 Portland Trail Blazers Acompanhe as partidas deste sábado na NBA: Charlotte Hornets x Los Angeles Clippers Orlando Magic x New York Knicks New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks Milwaukee Bucks x Detroit Pistons Chicago Bulls x Washington Wizards Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies Denver Nuggets x Sacramento Kings Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Golden State Warriors Portland Trail Blazers Tiago Splitter COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 