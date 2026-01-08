Trae Young é negociado com Washington Wizards e deixa o Atlanta Hawks em 1ª grande troca na NBA

A passagem de Trae Young por Atlanta chegou ao fim. Os Hawks concordaram em ceder o armador ao Washington Wizards em troca de um pacote que inclui o veterano CJ McCollum.

A negociação envolve ainda Corey Kispert, que também está indo de Washington para Atlanta. A informação foi divulgada pela agência de notícias Associated Press. Essa movimentação agitou o mundo da NBA.

Quin Snyder, técnico do Atlanta Hawks, foi questionado, mas evitou comentários sobre a troca. Ele se manifestou em coletiva de imprensa após a vitória de Atlanta sobre o New Orleans Pelicans.

Detalhes da Negociação e Repercussão

O repórter da NBA, Marc Stein, foi o primeiro a divulgar que as partes estavam perto de um acordo. A ESPN, por sua vez, foi a primeira a noticiar que o acordo estava em vigor. O ala-pivô dos Hawks, Mouhamed Gueye, disse não saber da troca durante o jogo de quarta-feira.

Após a partida, Mouhamed Gueye elogiou o tempo que passou com Young. "Esse é o Trae Young", disse Gueye. "Quando cheguei aqui, ele foi um dos primeiros caras a me mandar mensagem, me dando as boas-vindas à cidade e me dando muitos conselhos".

Gueye acrescentou: "Obviamente, jogar com o Trae, como pivô, é como um sonho realizado. Eu o adoro como pessoa, o adoro como companheiro de equipe... Uma lenda de Atlanta."

Legado e Estatísticas de Trae Young

O atleta deixa a franquia de Atlanta como líder histórico dos Hawks em assistências, ultrapassando Doc Rivers. Ele também é o maior cestinha em bolas de três pontos, superando Mookie Blaylock.

Ele ocupa a quarta posição na lista de lances livres e a sexta colocação em pontos na história da franquia.

Desde que entrou na NBA como a 5ª escolha do draft de 2018, Trae Young figura entre os melhores. Ele é o 10º em pontos, o 12º em pontos por jogo, o primeiro em assistências e o primeiro em assistências por jogo na liga.

Young é um dos cinco jogadores a figurar entre os 10 melhores em pontos e assistências desde que entrou na liga. Os outros são Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), James Harden (Los Angeles Clippers) e Devin Booker (Phoenix Suns).

Ele foi quatro vezes All-Star. Duas dessas indicações ocorreram por votação, e as outras duas quando o comissário Adam Silver o adicionou ao elenco como substituto por lesão.