Trae Young é negociado com Washington Wizards e deixa o Atlanta Hawks em 1ª grande troca na NBA Atlanta receberá o veterano CJ McCollum e o jovem Corey Kispert Redação O Liberal com informações da AE 08.01.26 9h33 A passagem de Trae Young por Atlanta chegou ao fim. Os Hawks concordaram em ceder o armador ao Washington Wizards em troca de um pacote que inclui o veterano CJ McCollum. A negociação envolve ainda Corey Kispert, que também está indo de Washington para Atlanta. A informação foi divulgada pela agência de notícias Associated Press. Essa movimentação agitou o mundo da NBA. Quin Snyder, técnico do Atlanta Hawks, foi questionado, mas evitou comentários sobre a troca. Ele se manifestou em coletiva de imprensa após a vitória de Atlanta sobre o New Orleans Pelicans. Detalhes da Negociação e Repercussão O repórter da NBA, Marc Stein, foi o primeiro a divulgar que as partes estavam perto de um acordo. A ESPN, por sua vez, foi a primeira a noticiar que o acordo estava em vigor. O ala-pivô dos Hawks, Mouhamed Gueye, disse não saber da troca durante o jogo de quarta-feira. Após a partida, Mouhamed Gueye elogiou o tempo que passou com Young. "Esse é o Trae Young", disse Gueye. "Quando cheguei aqui, ele foi um dos primeiros caras a me mandar mensagem, me dando as boas-vindas à cidade e me dando muitos conselhos". Gueye acrescentou: "Obviamente, jogar com o Trae, como pivô, é como um sonho realizado. Eu o adoro como pessoa, o adoro como companheiro de equipe... Uma lenda de Atlanta." Legado e Estatísticas de Trae Young O atleta deixa a franquia de Atlanta como líder histórico dos Hawks em assistências, ultrapassando Doc Rivers. Ele também é o maior cestinha em bolas de três pontos, superando Mookie Blaylock. Ele ocupa a quarta posição na lista de lances livres e a sexta colocação em pontos na história da franquia. Desde que entrou na NBA como a 5ª escolha do draft de 2018, Trae Young figura entre os melhores. Ele é o 10º em pontos, o 12º em pontos por jogo, o primeiro em assistências e o primeiro em assistências por jogo na liga. Young é um dos cinco jogadores a figurar entre os 10 melhores em pontos e assistências desde que entrou na liga. Os outros são Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), James Harden (Los Angeles Clippers) e Devin Booker (Phoenix Suns). Ele foi quatro vezes All-Star. Duas dessas indicações ocorreram por votação, e as outras duas quando o comissário Adam Silver o adicionou ao elenco como substituto por lesão.