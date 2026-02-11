Capa Jornal Amazônia
Tottenham encerra ciclo de Thomas Frank e Premier League chega a sete treinadores demitidos

Dinamarquês era alvo de crítica da torcida dos Spurs após clube se aproximar da zona de rebaixamento

Estadão Conteúdo

A instabilidade dos treinadores em seus cargos na Premier League vem chamando cada vez mais a atenção na atual edição da mais badalada liga da Europa. A lista, que consta com seis profissionais demitidos, ganhou mais um nome nesta quarta-feira. Thomas Frank não resistiu à campanha irregular da equipe e foi demitido pelo Tottenham.

A queda acontece após oito meses da sua contratação. O dinamarquês de 52 anos deixa o clubee na parte de baixo da tabela, com 26 pontos, e muito próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.

Antes de Thomas Frank, seis nomes já tiveram seu ciclo interrompido na competição. O Nottingham encabeça essa lista após demitir Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou. Graham Potter caiu no West Ham, Vitor Pereira teve o mesmo destino no Wolverhampton enquanto Rubén Amorim deixou o Manchester United. Enzo Maresca completa a lista após ser dispensado pelo Chelsea.

A derrota em casa para o Newcastle pelo placar de 2 a 1 nesta terça-feira, em jogo válido pela Premier League, acabou sendo decisiva para a queda do treinador.

Em seu site oficial, o Tottenham anunciou a decisão e desejou sucesso ao comandante dinamarquês na sequência de sua carreira.

"O clube decidiu fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipe masculina e Thomas Frank deixará o cargo hoje", diz parte do texto que, na sequência, relaciona a saída à campanha irregular.

"Os resultados e o desempenho levaram a diretoria a concluir que uma mudança neste momento da temporada é necessária. Ao longo de sua trajetória no clube, Thomas demonstrou um comprometimento inabalável dedicando-se integralmente ao seu trabalho. Gostaríamos de agradecer a sua contribuição e desejar-lhe sucesso no futuro", completa a nota.

Segundo informações do jornal The Sun alguns nomes já começam a ganhar força para assumir a nova função. Mauricio Pochettino tem a preferência da diretoria para o cargo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Tottenham

Thomas Frank

demitido
