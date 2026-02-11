Tottenham encerra ciclo de Thomas Frank e Premier League chega a sete treinadores demitidos Dinamarquês era alvo de crítica da torcida dos Spurs após clube se aproximar da zona de rebaixamento Estadão Conteúdo 11.02.26 9h38 A instabilidade dos treinadores em seus cargos na Premier League vem chamando cada vez mais a atenção na atual edição da mais badalada liga da Europa. A lista, que consta com seis profissionais demitidos, ganhou mais um nome nesta quarta-feira. Thomas Frank não resistiu à campanha irregular da equipe e foi demitido pelo Tottenham. A queda acontece após oito meses da sua contratação. O dinamarquês de 52 anos deixa o clubee na parte de baixo da tabela, com 26 pontos, e muito próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Antes de Thomas Frank, seis nomes já tiveram seu ciclo interrompido na competição. O Nottingham encabeça essa lista após demitir Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou. Graham Potter caiu no West Ham, Vitor Pereira teve o mesmo destino no Wolverhampton enquanto Rubén Amorim deixou o Manchester United. Enzo Maresca completa a lista após ser dispensado pelo Chelsea. A derrota em casa para o Newcastle pelo placar de 2 a 1 nesta terça-feira, em jogo válido pela Premier League, acabou sendo decisiva para a queda do treinador. Em seu site oficial, o Tottenham anunciou a decisão e desejou sucesso ao comandante dinamarquês na sequência de sua carreira. "O clube decidiu fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipe masculina e Thomas Frank deixará o cargo hoje", diz parte do texto que, na sequência, relaciona a saída à campanha irregular. "Os resultados e o desempenho levaram a diretoria a concluir que uma mudança neste momento da temporada é necessária. Ao longo de sua trajetória no clube, Thomas demonstrou um comprometimento inabalável dedicando-se integralmente ao seu trabalho. Gostaríamos de agradecer a sua contribuição e desejar-lhe sucesso no futuro", completa a nota. Segundo informações do jornal The Sun alguns nomes já começam a ganhar força para assumir a nova função. Mauricio Pochettino tem a preferência da diretoria para o cargo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Tottenham Thomas Frank demitido COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00