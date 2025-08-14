Tottenham condena ofensas racistas contra Mathys Tel após vice na Supercopa da Uefa para o PSG Estadão Conteúdo 14.08.25 10h57 O Tottenham condenou os "covardes" que proferiram comentários racistas contra o atacante francês Mathys Tel nesta quarta-feira, após a derrota do time inglês na disputa por pênaltis para o Paris Saint-Germain, na decisão do título da Supercopa da Uefa. Tel, de 20 anos, que é negro, foi um dos dois jogadores do Tottenham que desperdiçaram penalidades. O clube londrino perdeu por 4 a 3 após um empate por 2 a 2 após os 90 minutos do tempo regulamentar. "Estamos revoltados com as ofensas racistas que Mathys Tel recebeu nas redes sociais após a derrota na Supercopa da Uefa na noite passada", disse o Tottenham por meio de um comunicado. "Mathys demonstrou bravura e coragem ao se apresentar e cobrar um pênalti. No entanto, aqueles que o ofendem não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar suas opiniões repugnantes", acrescentou a nota oficial. O Tottenham afirmou que o clube trabalhará com as autoridades e as plataformas de mídia social para tomar "as medidas mais enérgicas possíveis contra qualquer indivíduo que possamos identificar". "Estamos com você, Mathys", acrescentou. Tel, que foi contratado em definitivo vindo do Bayern de Munique, após cumprir empréstimo na temporada passada, entrou na decisão contra os franceses aos 34 minutos do segundo tempo, quando o Tottenham vencia o duelo por 2 a 0. Com dois gols anotados na parte final do confronto, o atual campeão da Champions League igualou o marcador e levou a disputa para as penalidades. Solanke fez 1 a 0, Vitinha mandou para fora e Bentancur deixou o Tottenham em boa vantagem. Responsável por levar a decisão aos tiros livres, Gonçalo Ramos diminuiu. Chevalier defendeu o arremate de Van de Ven e Dembélé deixou tudo igual. Tel, que entrou no fim, mandou para fora, para desespero do Tottenham. E a festa mudou de lado nas arquibancadas com Lee virando o placar para 3 a 2. Porro mandou no ângulo e ficou na torcida pelo goleiro Vicário. Nuno Mendes bateu com classe e sacramentou a conquista para o PSG. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa da Uefa Tottenham Mathys Tel racismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES É o amor! Torcedor faz pedido de casamento durante jogo do Remo na Série B; confira O ato romântico ocorreu na partida contra a Ferroviária-SP, no dia 1º de agosto, no Mangueirão 14.08.25 11h54 Futebol Suspenso, António Oliveira desfalca Remo contra Botafogo-SP na Série B Auxiliar Felipe Zílio assume o comando do Leão Azul no duelo deste sábado (16), às 16h, no Mangueirão 14.08.25 11h53 Futebol Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas. 14.08.25 11h13 Carlos Ferreira Irreverências históricas com o leão de pedra do Baenão 14.08.25 9h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 REFORÇO Governo do Pará anuncia aumento de patrocínio para ajudar Paysandu a quitar transferban O valor do patrocínio do Banpará, principal parceiro do clube, será ampliado em R$ 600 mil, passando de R$ 4,4 milhões para R$ 5 milhões anuais 13.08.25 20h56 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05