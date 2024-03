Torneio de voleibol feminino reúne clubes do Pará e Maranhão; confira

Será realizada no dia 17 de março de 2024, a partir das 08h, no ginásio do Clube Tuna Luso Brasileira, a 1° edição da Copa TUNA/MAPLE de voleibol feminino. A competição que ocorrerá nas categorias sub-15 e sub-17 e contará com a presença de sete equipes, sendo duas delas da capital Paraense (TUNA/MAPLE e Colégio São Paulo), quatro equipes do interior do estado (Prosjuv, Super Volei Capanema, Escolinha de volei SIP e GH volei) e um participante da cidade de Açailândia, no Maranhão.

(Divulgação) (Divulgação)

A coordenação do evento promovida pela diretoria de voleibol feminino TUNA/MAPLE está bastante ansiosa por esse grande dia e extremamente motivada por esse grande passo dado em prol do voleibol paraense.

Por fim, conforme palavras do diretor, Alberto Tuma, "Que este seja o início de uma nova era no voleibol de nosso estado e que a Copa TUNA/MAPLE seja o pontapé inicial para se tornar em breve a maior competição de voleibol de base do norte do País".