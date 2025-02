Torneio de natação movimenta Belém neste fim de semana

Belém recebe nesta sexta-feira (21) e sábado (22) mais uma edição do Torneio Aquático, evento organizado pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA) em parceria com a Tuna Luso. A competição reúne mais de 80 atletas de clubes do estado, incluindo Tuna, Assembléia Paraense, Remo e Aquática Ronaldo Costa.

As disputas serão divididas em três fases e contarão com nadadores das categorias mini mirim, a partir dos 7 anos, até o Sênior, acima dos 20 anos. A programação começa na sexta-feira, às 18h, na sede social da Tuna Luso, na avenida Almirante Barroso. As provas em piscina curta (25 metros) serão realizadas no Clube do Remo, enquanto as provas em piscina longa (50 metros) ocorrerão também na Tuna.

Wendy Souza vai em busca de melhorar suas marcas (Ascom Tuna)

Entre os destaques da competição, Wendy Souza, de 14 anos, busca melhorar suas marcas pessoais. "Minha expectativa é de conseguir baixar todos os meus tempos e, consequentemente, conquistar medalhas", afirmou a atleta, que treina há oito anos.

Os nadadores inscritos disputarão provas variadas, incluindo os 400 metros livres e os 200 metros livres, que contarão com grande adesão dos competidores. A competição também será uma oportunidade para avaliar o desempenho dos atletas que estão em preparação desde o início do ano.