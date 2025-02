Tuna homenageia nadadores destaques da última temporada

A Tuna Luso homenageou seus nadadores destaques da temporada 2024 com uma cerimônia especial realizada no final de janeiro. O evento reuniu atletas, familiares e dirigentes do clube para premiar os nadadores que mais se destacaram ao longo do ano passado.

Entre os premiados estiveram Stephany Solano, Lucas Gomes, José Thiago, Wendy Souza, Pietra Gomes, Ícaro Wallace, Lucas Eduardo, Rafael Meguins e Vitória Anjos. Os nadadores, frutos do projeto “Tuna no CBC”, criado para impulsionar o desenvolvimento da modalidade no clube, receberam homenagens pelo desempenho e evolução dentro das piscinas.

A professora Marcelle Maciel destacou a evolução técnica dos atletas e a importância do investimento na natação. “O evento reforçou o comprometimento da Tuna Luso com a formação esportiva, valorizando o esforço dos nadadores e o apoio fundamental das famílias”, disse.

A solenidade contou com a presença de Eneida Simões, Coordenadora Estratégica do Projeto da Tuna Luso no Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), e do colaborador Cruzmaltino Augusto Castro, que representou o diretor de Esportes Olímpicos da Tuna, Edson Ary Fontes.

Ao final da cerimônia, a professora Angelina Ferreira fez questão de agradecer a dedicação dos pais, o empenho dos atletas e o suporte da diretoria, liderada pelo presidente Miltoniel Santos. “O projeto "Tuna no CBC" tem sido essencial para a transformação da Vila Olímpica do clube, proporcionando novas oportunidades e conquistas para a modalidade”, disse.