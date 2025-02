Capoeira cresce para o mundo das competições esportivas; entenda como funciona

A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, que está atrelada à arte marcial, dança, música, luta e resistência. Ela foi criada no Brasil, no período da escravidão, e hoje é um dos principais traços da cultura negra no país. Além da roda tradicional, atualmente, há diversas competições que celebram a modalidade e difundem ainda mais a prática.

O Contramestre San, do Grupo Muzenza, defensor da capoeira enquanto esporte e luta, afirmou que a modalidade pode ser praticada de forma competitiva e sem perder a característica que o acompanha, de resistência e cultura.

"A capoeira pode ser praticada de forma competitiva sem perder sua essência. Todos os campeonatos são baseados nos fundamentos principais dos grandes mestres do passado que moldaram a organização da capoeira durante e após ela ser crime no Brasil", afirmou.

O capoeirista pratica a modalidade desde 1994, influenciado pelo pai, que também era praticante. Até 1997, tudo o que ele sabia sobre a arte era por meio do pai, mas, a partir desse ano, ele foi matriculado no seu primeiro grupo de capoeira, o Meia-Lua Inteira, onde pode se desenvolver e crescer dentro da arte brasileira.

Contrameste San (Divulgação)

A capoeira que se conhece e é desenvolvida atualmente faz parte do esforço e luta do Mestre Bimba, grande capoeirista e um dos principais nomes da modalidade. Baiano, ele lutou pela descriminalização do esporte no país e dedicou a sua vida a aperfeiçoar e transmitir o seu conhecimento sobre a prática. Foi ele quem criou a primeira escola de capoeira do Brasil.

Competições

É justamente o estilo desenvolvido por Bimba o mais popular no país, a Capoeira Regional, que possui golpes plásticos, muito gingado, técnica e força. É também esse modelo que se usa em competições. Conforme o Contramestre San, não existe diferença da capoeira voltada para torneios, apenas formas de avaliações diferentes.

"Não existe diferença, e sim de modelos de competição, no que se refere às regras dos campeonatos, que ficam a critério de cada organizador e entidade. Os campeonatos do Grupo Muzenza são apenas no estilo "Capoeira Regional" e os critérios de avaliação são baseados nos fundamentos do referido estilo", informou.

Segundo ele, nos campeonatos pode ser avaliada a técnica na aplicação dos golpes, objetividade, fundamento, volume de jogo, harmonia na apresentação e tradição. Para conseguir um bom desempenho em uma competição, além da prática, é preciso ter uma boa alimentação e um treinamento mais específico.

Capoeira Regional é a usada em competições (Divulgação)

"As diferenças [para uma competição] são nas formas de treinamento, que, para um simples praticante que não quer auto rendimento, os treinos normais são o suficiente, já para o competidor, o treinamento é mais intenso e extra-academia", detalhou o Contrametre.

No último final de semana, ocorreu o 12º Campeonato Mundial de Capeira, realizado no Paraná, com mais de 520 capoeiristas de 21 países.

A paraense Linda Yasmin foi a campeã da categoria 6 e 7, para gradados nas cordas verde e vermelha. Já no masculino, Sidney Ribeiro, conhecido como Pantera, ficou com o vice na divisão para graduados nas cordas amarela e laranja.

Linda é conhecida como Espoleta. Ela começou na modalidade incentivada pelo pai, que é mestre de capoeira. "Esse ano deu tudo certo e consegui ganhar um campeonato feito pelo grupo Muzenza, no qual a premiação era o troféu e um voucher para participar do mundial. Fui representando com muito orgulho o Estado do Pará", declarou a capoeirista.

O sistema de votação era um "mata, mata" no qual cada juiz ficava com duas bandeiras da cor do bracelete de cada atleta. Se eu perdesse os primeiros jogos, estaria fora da competição, fiquei muito nervosa por ser a minha primeira vez e por eu estar competindo com capoeiristas ótimas. Eu fiz quatro lutas e ganhei. Depois veio a tão sonhada vitória de nível internacional", contou.

Música, tradição e crescimento

A capoeira está fortemente ligada à música. As canções que embalam as rodas contam histórias, falam sobre a luta, resistência e da cultura afro-brasileira.

"Não existe capoeira sem música e cultura, tudo está ligado fortemente, é impossível separar essas vertentes da parte esportiva também, o que torna a capoeira mais bela ainda", destacou o contramestre.

Ainda segundo San, nos últimos anos, a procura pela capoeira tem aumentado ainda, daí a importância de competições e rodas para que a modalidade seja ainda mais difundida. "É notório que em cada academia a procura é grande, e por pessoas de todas as idades, principalmente por crianças", afirmou.

(Divulgação)

Simbolo de liberdade, resistência e cultura, a capoeira também é uma grande ferramenta de transformação social. Pois, para além do viés competitivo, a modalidade também é sobre bem-estar, tradição e aprendizado.

"A capoeira é muito importante na minha vida, pois me fez ter mais segurança e melhorou minha comunicação, e o principal, me ensinou a me defender, e, todos os amigos e mais conquistas que tive e tenho na minha vida são por conta da capoeira, e ela é a minha profissão, trabalho somente com ela", concluiu o contramestre San.