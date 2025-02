Natação é ‘o esporte completo’ que transforma a saúde e o desenvolvimento das crianças

A natação é uma ferramenta poderosa para o crescimento, a saúde e a socialização das crianças. Conhecida como ‘o esporte completo’, a modalidade trabalha diferentes grupos musculares, fortalece a capacidade cardiorrespiratória e melhora a postura. Além disso, proporciona momentos de diversão, aprendizado e gasto de energia de maneira saudável. Em Belém e região metropolitana, há diversos clubes que oferecem aulas para prática da modalidade entre os pequenos.

A personal bronze Waldirene da Silva, mãe de Arthur, de 8 anos, decidiu matricular o filho na natação ao perceber que ele estava acima do peso e precisava de um incentivo para se movimentar. "Ele perdeu peso, ficou mais ágil e melhorou a socialização com os colegas. Também dorme melhor e sente mais vontade de se alimentar de forma adequada", relata. Para ela, a natação não apenas ajudou no desenvolvimento físico, mas também despertou o senso de competição e auto aperfeiçoamento em Arthur.

Waldirene da Silva com o filho Arthur, de 8 anos (Cristino Martins / O Liberal)

Essa evolução é percebida também pelo pastor Fernando Neves, avô de Nicole, de 11 anos. "Ela aprendeu a se alimentar melhor, ficou mais disciplinada e faz amizades com mais facilidade. Hoje, passa menos tempo no celular e mais tempo em atividades que trarão benefícios para o futuro", afirma.

Impacto na rotina

Os próprios pequenos percebem e valorizam as mudanças. Arthur conta que seus estilos favoritos são o nado crawl, borboleta e costas, e que sente que ficou mais forte e rápido. Já Nicole, que já sabia nadar antes de entrar nas aulas, diz que aprendeu muito mais e hoje sonha em ser atleta. "Fiquei mais rápida e esperta. Quando saio da natação, já estou com fome de novo!", brinca.

Fernando Neves com a neta Nicole, 11 anos (Cristino Martins / O Liberal)

Para Lanna Dias, profissional de educação física no Sesi, a natação é um dos esportes mais recomendados para crianças de todas as idades. "Além de melhorar a coordenação motora, a flexibilidade e a agilidade, ajuda a liberar o estresse e a tensão. Quanto mais cedo a criança inicia, melhor", explica. Segundo ela, bebês a partir de 6 meses já podem iniciar atividades aquáticas adaptadas, sempre com acompanhamento profissional.

Estudos apontam que crianças que praticam esportes desde cedo chegam à fase adulta com melhor qualidade de vida. Isso porque, além dos benefícios físicos, a natação ensina valores importantes como disciplina, persistência e confiança. "Quem cresce nadando tem um condicionamento físico muito superior. A postura melhora, a respiração se fortalece e a qualidade de vida se eleva", destaca Lanna.

Lanna Dias, profissional de educação física (Cristino Martins / O Liberal)

Com tantos pontos positivos, a natação se firma como uma opção segura e benéfica para crianças de diferentes idades e níveis de condicionamento físico. Para os pais que ainda estão em dúvida, Fernando Neves deixa um conselho: "Esporte é vida. Ele faz bem para o corpo e para a mente. Vale a pena investir no futuro dos filhos".

Principais benefícios da natação

Fortalecimento muscular : movimentos coordenados que trabalham braços, costas, abdômen e pernas;

: movimentos coordenados que trabalham braços, costas, abdômen e pernas; Saúde cardiorrespiratória : melhoria na capacidade de respiração e circulação do sangue;

: melhoria na capacidade de respiração e circulação do sangue; Segurança e prevenção de acidentes aquáticos : aprender a nadar desde cedo reduz os riscos de afogamento;

: aprender a nadar desde cedo reduz os riscos de afogamento; Desenvolvimento emocional : aumento da autoestima e confiança na própria capacidade;

: aumento da autoestima e confiança na própria capacidade; Melhoria no sono e na alimentação: o gasto energético proporciona um sono mais tranquilo e uma relação mais equilibrada com a alimentação.

Onde crianças podem praticar natação em Belém

SESI Almirante Barroso — 2540, bairro do Marco

Piscina coberta e aquecida

Segunda, quarta e sexta: 09h, 14h, 15h e 16h

Terça e quinta: 08h, 09h, 14h, 15h e 16h

Faixa etária mínima: 07 anos

Valores Indústria: R$ 72 (2x/semana) e R$ 97 (3x/semana)

Valores Comunidade: R$ 97 (2x/semana) e R$ 122 (3x/semana)

SESI Ananindeua — Rod. Mário Covas, s/nº, km 2, bairro do Coqueiro

8h (6 a 15 anos), 9h (06 a 15 anos) e 9h (a partir de 12 anos)

14h (7 a 14 anos na piscina rasa) e 15h (07 a 14 anos na piscina rasa)

16h (7 a 16 anos na piscina funda) e 17h (07 a 16 anos na piscina funda)

Valores Indústria: R$ 57 (2x/semana) e R$ 80 (3x/semana)

Valores Comunidade: R$ 80 (2x/semana) e R$ 103 (3x/semana)

SESC Doca — R. Sen. Manoel Barata, 1873, bairro do Reduto

7 a 10 anos: 14h (terças e quintas / quartas e sextas)

11 a 14 anos: 15h (quartas e sextas) ou 16h (terças e quintas)

SESC Ananindeua — Av. Gov. Hélio Gueiros, 110, bairro do Quarenta Horas

4 a 6 anos: 15h (segundas, quartas e sextas) / 9h, 15h e 17h (terças e quintas)

7 a 10 anos: 10h, 14h e 17h (segundas, quartas e sextas) / 16h (terças e quintas)

11 a 14 anos: 16h (segundas, quartas e sextas) e 14h (terças e quintas)

Valores: R$ 42 (trabalhador do comércio), R$ 66 (empresários/conveniados) e R$ 96 (público geral)

Tuna Luso Brasileira — Av. Alm. Barroso, 4110, bairro do Souza

Manhã

3 a 4 anos: 8h, terças e quintas

9 a 13 anos: 9h, terças e quintas

Tarde

3 a 4 anos: 15h (terças e quintas / quartas e sextas)

5 a 7 anos: 15h (terças e quintas)

5 a 8 anos: 16h (terças e quintas / quartas e sextas)

8 a 12 anos: 16h (terças e quintas)

11 a 13 anos: 17h (terças e quintas)

9 a 13 anos: 17h (quartas e sextas)

Valores: R$ 70 (matrícula) e R$ 110 (mensalidade)

Contato: (91) 98523-4925

Escolinha de Natação Infantil - Clube do Remo – Av. Nazaré, 962

Turmas da Manhã

Terça, quarta e sexta

09:00-09:40 → 3 a 5 anos (laranja)

09:40-10:20 → Acima de 5 anos (verde)

10:20-11:00 → Vermelho

Terça e quinta OU quarta e sexta

08:20-09:00 → 8 meses a 2 anos e 11 meses

09:00-09:40 → 3 a 5 anos (laranja)

09:40-10:20 → Acima de 5 anos (verde)

10:20-11:00 → Vermelho

Turmas da Tarde

Segunda, quarta e sexta

14:00-15:20 → A partir de 4 anos

16:00-16:40 → 5 anos

16:40-17:20 → 3 anos

17:20-18:00 → 3 anos

Terça e quinta

14:00-15:20 → A partir de 4 anos

16:00-16:40 → 5 anos

16:40-17:20 → 4 anos

17:20-18:00 → 8 meses a 2 anos e 11 meses

Valores

Matrícula: R$ 85,00 (não sócio) / R$ 65,00 (sócio)

Mensalidade:

Ter, Qua e Sex → R$ 166,20 (não sócio) / R$ 144,40 (sócio)

Ter e Qui ou Qua e Sex → R$ 133,50 (não sócio) / R$ 111,70 (sócio)

Documentos necessários: Atestado médico + RG/CPF do aluno ou responsável.

Contato: (91) 98212-6694

UEPA*

*O Campus de Educação Física da Universidade do Estado do Pará (UEPA), localizado na Av. João Paulo II, 817, Marco, está em obras. Por isso, as aulas de natação estão suspensas por tempo indeterminado.