Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians entram em confronto na Dutra

Estadão Conteúdo

Uma briga entre torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians foi registrada neste domingo (17) na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. O confronto envolveu membros da Mancha Verde e dos Gaviões da Fiel, que desembarcaram de ônibus usando bombas e rojões. A situação foi controlada pela Polícia Rodoviária Federal.

Cerca de 14 caravanas da torcida organizada do Palmeiras seguiam para o Rio de Janeiro, onde o time enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O trajeto foi interrompido por volta das 9h, no km 206 da BR-116, quando alguns torcedores desembarcaram dos veículos em uma tentativa de emboscada, contida pelas equipes da PRF.

Segundo a polícia, não há registro de feridos ou danos graves até o momento. A PRF informou que a operação faz parte do planejamento para monitorar deslocamentos de torcidas organizadas em jogos fora de casa.

"A situação foi prontamente controlada pelas equipes operacionais da PRF, permitindo que o comboio retomasse o trajeto de forma segura e seguisse conforme o planejamento para o estado do Rio de Janeiro", informa a nota da PRF.

A polícia permanecerá acompanhando o deslocamento dos torcedores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Corinthians

torcidas organizadas
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense

Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal

17.08.25 14h34

Futebol

Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem'

Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão

17.08.25 8h00

FUTEBOL

Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B

Remo tenta entrar no G4 da Série B

16.08.25 15h20

Futebol

Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são

Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local

16.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem'

Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão

17.08.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

17.08.25 7h00

SÉRIE B

Paysandu visita a Chapecoense para tentar, enfim, deixar a maldita zona

Além de Claudinei Oliveira, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas

17.08.25 7h00

Campeonato Brasileiro Feminino

Cruzeiro x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Feminino

Cruzeiro e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

17.08.25 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda