Torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians entram em confronto na Dutra Estadão Conteúdo 17.08.25 14h02 Uma briga entre torcidas organizadas de Palmeiras e Corinthians foi registrada neste domingo (17) na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. O confronto envolveu membros da Mancha Verde e dos Gaviões da Fiel, que desembarcaram de ônibus usando bombas e rojões. A situação foi controlada pela Polícia Rodoviária Federal. Cerca de 14 caravanas da torcida organizada do Palmeiras seguiam para o Rio de Janeiro, onde o time enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O trajeto foi interrompido por volta das 9h, no km 206 da BR-116, quando alguns torcedores desembarcaram dos veículos em uma tentativa de emboscada, contida pelas equipes da PRF. Segundo a polícia, não há registro de feridos ou danos graves até o momento. A PRF informou que a operação faz parte do planejamento para monitorar deslocamentos de torcidas organizadas em jogos fora de casa. "A situação foi prontamente controlada pelas equipes operacionais da PRF, permitindo que o comboio retomasse o trajeto de forma segura e seguisse conforme o planejamento para o estado do Rio de Janeiro", informa a nota da PRF. A polícia permanecerá acompanhando o deslocamento dos torcedores.