Torcida vai ao CT e apoia o Vasco antes de jogo decisivo com Fluminense

Estadão Conteúdo

O Vasco encerrou neste sábado sua preparação para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, com um forte apoio de sua torcida. Antes do embarque para o hotel, dezenas de vascaínos se reuniram na porta do CT Moacyr Barbosa para incentivar os jogadores às vésperas do clássico com o Fluminense.

O artilheiro Pablo Vegetti, empolgado com o apoio da torcida, retribuiu a energia ao balançar uma bandeira, recebendo aplausos dos fãs. O momento foi registrado em redes sociais.

Para o confronto, a equipe não deve ter alterações. O técnico Fernando Diniz deve levar a campo a formação com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Thiago Mendes, que teve um desconforto muscular no último jogo, está recuperado e será titular.

O Vasco, no entanto, segue sem Lucas Piton. O lateral-esquerdo continua fora, recuperando-se de uma lesão no joelho e não será relacionado para a partida. Sua ausência deve manter Puma Rodríguez como titular na lateral esquerda.

A partida contra o Fluminense acontece neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), e vale uma vaga na final da Copa do Brasil. O vencedor do duelo enfrentará o classificado do confronto entre Corinthians e Cruzeiro.

Palavras-chave

futebol

Vasco

Copa do Brasil
Esportes
