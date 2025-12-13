Torcida vai ao CT e apoia o Vasco antes de jogo decisivo com Fluminense Estadão Conteúdo 13.12.25 20h22 O Vasco encerrou neste sábado sua preparação para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, com um forte apoio de sua torcida. Antes do embarque para o hotel, dezenas de vascaínos se reuniram na porta do CT Moacyr Barbosa para incentivar os jogadores às vésperas do clássico com o Fluminense. O artilheiro Pablo Vegetti, empolgado com o apoio da torcida, retribuiu a energia ao balançar uma bandeira, recebendo aplausos dos fãs. O momento foi registrado em redes sociais. Para o confronto, a equipe não deve ter alterações. O técnico Fernando Diniz deve levar a campo a formação com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Thiago Mendes, que teve um desconforto muscular no último jogo, está recuperado e será titular. O Vasco, no entanto, segue sem Lucas Piton. O lateral-esquerdo continua fora, recuperando-se de uma lesão no joelho e não será relacionado para a partida. Sua ausência deve manter Puma Rodríguez como titular na lateral esquerda. A partida contra o Fluminense acontece neste domingo, às 20h30 (horário de Brasília), e vale uma vaga na final da Copa do Brasil. O vencedor do duelo enfrentará o classificado do confronto entre Corinthians e Cruzeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Copa do Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26