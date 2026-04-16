Torcida do Santos vai ao CT para cobrar Cuca, Neymar e elenco após vexame na Sul-Americana O camisa 10 santista não gostou de ser chamado de "mimado" por um torcedor e discutiu na saída do gramado da Vila Belmiro Estadão Conteúdo 16.04.26 18h41 Depois do jogo, Jé, presidente da Torcida Jovem, usou as redes sociais para criticar o comportamento de Neymar (Santos / Foto / Raul Baretta / Santos FC / Reprodução / Instagram @santosfc) Torcedores do Santos compareceram ao CT Rei Pelé nesta quinta-feira para cobrar o elenco e o comando técnico por melhores resultados. A pressão da torcida vem dois dias após o empate do time com os reservas do Deportivo Recoleta por 1 a 1, na última terça-feira, pela segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana. Segundo o portal ge, o clube permitiu a entrada dos torcedores para que eles se reunissem e conversassem com o time. Depois do jogo, Jé, presidente da Torcida Jovem, usou as redes sociais para criticar o comportamento de Neymar. O camisa 10 santista não gostou de ser chamado de "mimado" por um torcedor e discutiu na saída do gramado da Vila Belmiro. Na quarta-feira, Neymar também usou as redes sociais para pedir desculpas pelo incidente. O craque fez uma autocrítica e disse ter se arrependido da postura diante dos xingamentos recebidos. O Santos treina na tarde desta quinta-feira em preparação para o duelo contra o Fluminense, no domingo, às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada novamente na Vila Belmiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Santos FC torcida cobrança COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL No aeroporto, torcida do Remo protesta na chegada dos jogadores após eliminação na Copa Norte Jogadores e diretoria foram os alvos da torcida, que pediu a saída de Manoelzinho Ribeiro do clube 16.04.26 18h07 futebol Eliminado da Copa Norte, Remo tem mais derrotas que vitórias Time azulino, que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda busca regularidade na temporada 16.04.26 12h32 mercado Executivo do Paysandu confirma conversa com o Flamengo por PH e espera definição nos próximos dias Marcelo Sant’Ana afirmou que o presidente do clube, Márcio Tuma, está à frente das negociações 16.04.26 11h09 futebol Paysandu abre venda de ingressos para partida contra o Barra-SC na Série C; veja valores Papão encara o time catarinense no próximo sábado (18), na Curuzu, pela terceira rodada do campeonato 16.04.26 10h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45