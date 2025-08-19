Torcida do Santos invade CT Rei Pelé dois dias após goleada histórica no Brasileirão A direção do clube ainda não se manifestou sobre a invasão dos torcedores. Estadão Conteúdo 19.08.25 16h03 Dois dias após a histórica goleada sofrida para o Vasco, o Santos foi alvo de uma invasão de torcedores no Centro de Treinamento Rei Pelé, nesta terça-feira. Acompanhados de rojões e gritaria, dezenas de torcedores entraram no estacionamento do local por volta das 15 horas. A Polícia Militar chegou rapidamente no CT. A invasão aconteceu pouco depois que alguns jogadores chegaram ao local para treinar, na reapresentação do time após a derrota por 6 a 0 para o Vasco, no domingo, no MorumBis. O resultado marcou o maior revés já sofrido por Neymar em sua carreira. E ajudou a deixar o time mais perto da zona de rebaixamento do Brasileirão. Após invadirem o CT, os membros da organizada permaneceram no estacionamento. Eles portavam cartazes e faixas e proferiram diversos cânticos de protesto: "Joga vagabundo, respeita o Santos o maior time do mundo!", "Vergonha, time sem vergonha" e "Marcelo Teixeira, com esse time você tá (sic) de brincadeira!". As faixas portavam as mensagens "Elenco de Finados", "Luto" e cifrões, em referência à folha salarial santista. Neymar era um dos jogadores que estava no estacionamento do CT no momento do protesto. A direção do clube ainda não se manifestou sobre a invasão dos torcedores. O Santos volta aos treinos nesta terça sem um treinador. Cléber Xavier não resistiu à goleada do fim de semana e foi demitido pouco depois da derrota para o Vasco. A direção do clube, contudo, não demitiu a comissão técnica inteira, apenas o treinador. Assim, os treinos santistas devem ser comandados por Matheus Bachi, filho do técnico Tite que pertencia à comissão de Xavier. O Santos tem a semana livre para se preparar para o duelo com o Bahia, no domingo, pelo Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC torcida invasão reapresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00 Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 Apoio Jogadores do Remo compartilham imagens em sinal de apoio a António Oliveira: 'Vamos juntos' Marcos Braz também fez uma postagem nas redes sociais, com uma colagem das publicações dos atletas 19.08.25 11h13