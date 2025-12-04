Torcida do Santos ataca ônibus de uma uniformizada do Internacional em Santa Catarina

Um ônibus que transportava torcedores do Internacional foi emboscado por um grupo de santistas na manhã desta quinta-feira, 4, em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ataque resultou em depredação ao transporte, lesões leves em quatro vítimas, número estimado até o momento, e um bloqueio temporário da via.

"A ação criminosa aconteceu quando torcedores santistas que trafegavam no sentido Sul da rodovia diminuíram intencionalmente a velocidade do trânsito na pista Norte, na altura da cidade de Itapema, para interceptar o ônibus rival. O ataque resultou no cerco e apedrejamento do veículo, com uso de paus e foguetes, deixando boa parte das janelas e a porta do ônibus totalmente vandalizadas", relata a nota oficial da PRF.

Os grupos de torcedores de ambos clubes estavam retornando às suas cidades após o Santos vencer o Juventude, em Caxias do Sul, e o Inter perder para o São Paulo, na Vila Belmiro em confrontos válidos pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação também causou uma colisão do ônibus do Inter com uma carreta na pista - uma tentativa do motorista de escapar do conflito.

A torcida do Santos foi contida em ação conjunta da Polícia Militar e da PRF e seis torcedores foram conduzidos à Polícia Civil para análise de possíveis penalidades. Até o momento, nenhum dos indivíduos foi preso pela PRF e o caso segue em análise.