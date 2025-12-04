Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcida do Santos ataca ônibus de uma uniformizada do Internacional em Santa Catarina

Os grupos de torcedores de ambos clubes estavam retornando às suas cidades após o Santos vencer o Juventude

Estadão Conteúdo
fonte

Briga entre torcidas tem correria, confusão e BR-101 fechada (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um ônibus que transportava torcedores do Internacional foi emboscado por um grupo de santistas na manhã desta quinta-feira, 4, em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ataque resultou em depredação ao transporte, lesões leves em quatro vítimas, número estimado até o momento, e um bloqueio temporário da via.

"A ação criminosa aconteceu quando torcedores santistas que trafegavam no sentido Sul da rodovia diminuíram intencionalmente a velocidade do trânsito na pista Norte, na altura da cidade de Itapema, para interceptar o ônibus rival. O ataque resultou no cerco e apedrejamento do veículo, com uso de paus e foguetes, deixando boa parte das janelas e a porta do ônibus totalmente vandalizadas", relata a nota oficial da PRF.

Os grupos de torcedores de ambos clubes estavam retornando às suas cidades após o Santos vencer o Juventude, em Caxias do Sul, e o Inter perder para o São Paulo, na Vila Belmiro em confrontos válidos pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação também causou uma colisão do ônibus do Inter com uma carreta na pista - uma tentativa do motorista de escapar do conflito.

A torcida do Santos foi contida em ação conjunta da Polícia Militar e da PRF e seis torcedores foram conduzidos à Polícia Civil para análise de possíveis penalidades. Até o momento, nenhum dos indivíduos foi preso pela PRF e o caso segue em análise.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos FC

uniformizada

Internacional

ataque
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números

O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

04.12.25 15h12

FUTEBOL

Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino

Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo

04.12.25 11h02

Carlos Ferreira

Em que posição cada técnico teria colocado o Remo?

04.12.25 10h50

momento revelação

Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo

O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3)

04.12.25 9h11

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Fórmula 1

F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar

Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força

04.12.25 23h13

Brasileirão

Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras

Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances

04.12.25 22h08

Troca de Leões

Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho

Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin

27.06.25 13h38

VEM AÍ?

Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa

Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025

23.05.25 20h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda