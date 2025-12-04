Torcida do Santos ataca ônibus de uma uniformizada do Internacional em Santa Catarina Os grupos de torcedores de ambos clubes estavam retornando às suas cidades após o Santos vencer o Juventude Estadão Conteúdo 04.12.25 14h39 Briga entre torcidas tem correria, confusão e BR-101 fechada (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Um ônibus que transportava torcedores do Internacional foi emboscado por um grupo de santistas na manhã desta quinta-feira, 4, em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ataque resultou em depredação ao transporte, lesões leves em quatro vítimas, número estimado até o momento, e um bloqueio temporário da via. "A ação criminosa aconteceu quando torcedores santistas que trafegavam no sentido Sul da rodovia diminuíram intencionalmente a velocidade do trânsito na pista Norte, na altura da cidade de Itapema, para interceptar o ônibus rival. O ataque resultou no cerco e apedrejamento do veículo, com uso de paus e foguetes, deixando boa parte das janelas e a porta do ônibus totalmente vandalizadas", relata a nota oficial da PRF. Os grupos de torcedores de ambos clubes estavam retornando às suas cidades após o Santos vencer o Juventude, em Caxias do Sul, e o Inter perder para o São Paulo, na Vila Belmiro em confrontos válidos pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação também causou uma colisão do ônibus do Inter com uma carreta na pista - uma tentativa do motorista de escapar do conflito. A torcida do Santos foi contida em ação conjunta da Polícia Militar e da PRF e seis torcedores foram conduzidos à Polícia Civil para análise de possíveis penalidades. Até o momento, nenhum dos indivíduos foi preso pela PRF e o caso segue em análise. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC uniformizada Internacional ataque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37