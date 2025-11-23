Torcida do Palmeiras faz festa antecipada em clima de final: 'Libertadores é obsessão'

A torcida do Palmeiras fez uma grande festa de apoio ao elenco neste domingo na entrada da Academia de Futebol, na Barra Funda, antes da viagem para a final da Libertadores, marcada para 29 de novembro, em Lima, contra o Flamengo. Com bateria, bandeirões e faixas, a manhã ganhou clima de incentivo total ao time que vive a reta decisiva da temporada.

Entre os cânticos que dominaram o ambiente, a torcida voltou a entoar o coro de que a Libertadores é "obsessão", mantra que acompanha o clube nas últimas campanhas continentais.

A expectativa é de que os jogadores, que cumprem trabalho regenerativo, saiam do portão para agradecer o apoio. Do lado de fora, a rua virou arquibancada com uma atmosfera de final antecipada.

A festa foi marcada para este domingo por causa do cronograma do Palmeiras. Na terça-feira, o time enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A diretoria e a comissão técnica definiram que, após o jogo, a delegação embarcará direto da capital gaúcha para Lima, sem retorno a São Paulo.

Para não deixar o elenco sem uma despedida antes da final, a torcida antecipou a celebração e reforçou a confiança na busca pelo quarto título do principal continental.

Depois do empate com o Fluminense por 0 a 0, neste sábado, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira mostrou pessimismo na briga pelo título brasileiro, já que o Flamengo goleou o Red Bull Bragantino e abriu quatro pontos de vantagem faltando três rodadas para o término da competição. Por outro lado, o treinador prometeu "canalizar a energia para final da Libertadores".