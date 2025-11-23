Torcida do Palmeiras faz festa antecipada em clima de final: 'Libertadores é obsessão' Depois do empate com o Fluminense por 0 a 0, neste sábado, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira mostrou pessimismo na briga pelo título brasileiro. Libertadores passou a ser "obrigação". Estadão Conteúdo 23.11.25 13h33 Grande parte dos Sócios Avanti se beneficiava da prioridade e do desconto na compra de ingressos para os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. (Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação) A torcida do Palmeiras fez uma grande festa de apoio ao elenco neste domingo na entrada da Academia de Futebol, na Barra Funda, antes da viagem para a final da Libertadores, marcada para 29 de novembro, em Lima, contra o Flamengo. Com bateria, bandeirões e faixas, a manhã ganhou clima de incentivo total ao time que vive a reta decisiva da temporada. Entre os cânticos que dominaram o ambiente, a torcida voltou a entoar o coro de que a Libertadores é "obsessão", mantra que acompanha o clube nas últimas campanhas continentais. A expectativa é de que os jogadores, que cumprem trabalho regenerativo, saiam do portão para agradecer o apoio. Do lado de fora, a rua virou arquibancada com uma atmosfera de final antecipada. A festa foi marcada para este domingo por causa do cronograma do Palmeiras. Na terça-feira, o time enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A diretoria e a comissão técnica definiram que, após o jogo, a delegação embarcará direto da capital gaúcha para Lima, sem retorno a São Paulo. Para não deixar o elenco sem uma despedida antes da final, a torcida antecipou a celebração e reforçou a confiança na busca pelo quarto título do principal continental. Depois do empate com o Fluminense por 0 a 0, neste sábado, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira mostrou pessimismo na briga pelo título brasileiro, já que o Flamengo goleou o Red Bull Bragantino e abriu quatro pontos de vantagem faltando três rodadas para o término da competição. Por outro lado, o treinador prometeu "canalizar a energia para final da Libertadores". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44