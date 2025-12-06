Torcida do Cruzeiro esgota ingresso e Corinthians vai encarar Mineirão lotado na Copa do Brasil Estadão Conteúdo 06.12.25 18h02 O Corinthians vai ter um desafio a mais quando entrar em campo nesta quarta-feira, para encarar o Cruzeiro pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Além de pegar um adversário embalado pelo terceiro lugar no Brasileirão, o time paulista vai encarar um estádio completamente lotado já que a torcida mineira esgotou toda a carga de ingressos destinada aos mandantes. O clube mineiro anunciou em suas redes sociais que terá a lotação máxima para a partida. "INGRESSOS ESGOTADOS!! A Nação Azul vai lotar o Mineirão e apoiar o Cabuloso no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil! VAMOS!, diz parte do texto da postagem. As vendas tiveram início às 12h da última sexta-feira e, neste sábado, a agremiação celeste divulgou o encerramento da venda dos bilhetes para a partida. A expectativa de público da assessoria para o confronto é de 60 mil torcedores. Ao Corinthians foram disponibilizadas 3,2 mil ingressos, quantidade referente a 5% da capacidade total do estádio mineiro, de acordo com o acerto feito entre as diretorias dos dois clubes. Essa prática vai funcionar também para o encontro de volta das semifinais, que será realizado na Neo Química Arena. Corinthians e Cruzeiro compõem uma das semifinais do torneio eliminatório. O primeiro encontro acontece no dia 10 de dezembro e a partida decisiva está agendada para o dia 14. Na outra chave, a vaga para a decisão da Copa do Brasil será decidida por Fluminense e Vasco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians Cruzeiro Mineirão lotado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48