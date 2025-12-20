Torcida do Corinthians faz festa em frente ao CT antes da final da Copa do Brasil com o Vasco Estadão Conteúdo 20.12.25 15h12 O entorno do CT Joaquim Grava virou arquibancada para a torcida do Corinthians neste sábado. Antes do embarque da delegação rumo ao Rio de Janeiro, torcedores se reuniram em frente ao centro de treinamento para transformar o local em um cenário de final da Copa do Brasil, às vésperas do segundo e decisivo confronto marcado para domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã, diante do Vasco. Com sinalizadores, fogos de artifício, bateria e bandeirões, a torcida deu o último empurrão antes da partida. Em meio aos gritos de incentivo, um dos cânticos mais entoados fazia referência direta ao objetivo alvinegro: "Raça, Coringão, da Copa do Brasil seremos campeão". Segundo a torcida organizada Gaviões da Fiel, cerca de 4 mil corintianos estiveram presentes na porta do CT. A movimentação segue até a saída do ônibus da equipe, que deixa o local nesta tarde com destino ao aeroporto de Guarulhos. No duelo de ida, disputado na última quarta-feira, na Neo Química Arena, Corinthians e Vasco empataram sem gols. Um novo empate no Rio de Janeiro leva a decisão do título para a disputa de pênaltis. Os 4 mil ingressos destinados à torcida corintiana no Maracanã já estão esgotados. Em busca do quarto título de Copa do Brasil de sua história - o terceiro foi conquistado em 2009 -, o Corinthians chega à final sustentado também pelo desempenho como visitante. Foram quatro vitórias em quatro jogos fora de casa na competição, com triunfos sobre Novorizontino, Palmeiras, Athletico e Cruzeiro. Agora, embalado pelo apoio que começou ainda em São Paulo, o Timão tenta repetir o roteiro longe de casa para levantar mais uma taça. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 Futebol Em Belém, Vôlei Renata perde para o Perugia-ITA e está fora da final do Mundial de Vôlei Equipe brasileira não conseguiu segurar a força do time italiano e irá disputar o terceiro lugar no Mundial de Vôlei 20.12.25 20h35 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Inglês, Série A italiana e Campeonato Português movimentam o futebol neste sábado 20.12.25 7h00 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22