Torcida do Corinthians faz festa em frente ao CT antes da final da Copa do Brasil com o Vasco

Estadão Conteúdo

O entorno do CT Joaquim Grava virou arquibancada para a torcida do Corinthians neste sábado. Antes do embarque da delegação rumo ao Rio de Janeiro, torcedores se reuniram em frente ao centro de treinamento para transformar o local em um cenário de final da Copa do Brasil, às vésperas do segundo e decisivo confronto marcado para domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã, diante do Vasco.

Com sinalizadores, fogos de artifício, bateria e bandeirões, a torcida deu o último empurrão antes da partida. Em meio aos gritos de incentivo, um dos cânticos mais entoados fazia referência direta ao objetivo alvinegro: "Raça, Coringão, da Copa do Brasil seremos campeão".

Segundo a torcida organizada Gaviões da Fiel, cerca de 4 mil corintianos estiveram presentes na porta do CT. A movimentação segue até a saída do ônibus da equipe, que deixa o local nesta tarde com destino ao aeroporto de Guarulhos.

No duelo de ida, disputado na última quarta-feira, na Neo Química Arena, Corinthians e Vasco empataram sem gols. Um novo empate no Rio de Janeiro leva a decisão do título para a disputa de pênaltis. Os 4 mil ingressos destinados à torcida corintiana no Maracanã já estão esgotados.

Em busca do quarto título de Copa do Brasil de sua história - o terceiro foi conquistado em 2009 -, o Corinthians chega à final sustentado também pelo desempenho como visitante. Foram quatro vitórias em quatro jogos fora de casa na competição, com triunfos sobre Novorizontino, Palmeiras, Athletico e Cruzeiro. Agora, embalado pelo apoio que começou ainda em São Paulo, o Timão tenta repetir o roteiro longe de casa para levantar mais uma taça.

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

Corinthians
Esportes
