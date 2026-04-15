Torcedores pedem saída de Vini Jr. após queda do Real na Champions: 'É uma piada que continue' O brasileiro foi um dos alvos da revoltada torcida, que 'decretou' o fim de sua passagem no clube Estadão Conteúdo 15.04.26 19h33 Vini Jr., do Real Madrid (Instagram @vinijr) A grande apresentação do Real Madrid na queda da Champions League, com derrota por 4 a 3 para o Bayern de Munique, pelas quartas de final - vencia até os 43 minutos da segunda etapa - , contrastou com nova apresentação abaixo do esperado de Vini Jr. O brasileiro foi um dos alvos da revoltada torcida, que 'decretou' o fim de sua passagem no clube. Em post sobre a eliminação do Real Madrid na página oficial do clube nas redes sociais, não foram poucos os comentários detonando o brasileiro. Seu companheiro de ataque, Mbappé, também não passou ileso. Na visão dos madridistas, Vini tem de buscar novos ares. "Podem vender 90% do elenco, começando pelo grande Vinicius, que nem precisou tomar banho depois do jogo", detonou um torcedor, revoltado com uma possível "preguiça" do camisa 7, que ainda desperdiçou uma oportunidade incrível no começo da segunda etapa. "Vinícius já não rende como antes em um clube que exige muito dos seus jogadores. Sua época já passou e ele deve sair do Madrid", cobrou outro. "Vinicius, além de tudo, te rompe o vestiário por suas atitudes. É uma piada que ele continue no Real." Para muitos, o futebol apresentado pelo brasileiro não vale os milhões que embolsa na Espanha. "Última temporada de Vinicius, já passou o tempo, não joga nem demonstra aos companheiros que merece estar no clube mais grande do mundo. Com o dinheiro da venda dele compramos o Olise (atacante do Bayern de Munique) e um camisa 9, colocando Mbappé na sua posição natural para começar melhor a temporada." O francês, porém, também está em descrédito com alguns torcedores madridistas. "A única razão pela qual o Real Madrid foi eliminado é porque Mbappé e Vini Jr. jogaram de forma egoísta", protestou um torcedor. "Precisa (de um técnico) com colhões pois os piores do time têm sido Mbappé e Vinicius e ainda assim continuam dando carta branca para eles." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Real Madrid Vini Jr. Mabappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo fortalece fisioterapia e amplia estrutura no Nasp Departamento atua na prevenção de lesões e integra tecnologia ao futebol 15.04.26 17h30 Futebol CBF muda o local da partida do Remo na Série A e Leão vai jogar no Baenão; saiba mais Leão azul terá que enfrentar o Cruzeiro-MG no Baenão, já que o Mangueirão receberá show do Guns N' Roses 15.04.26 16h45 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45 É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00