Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Fluminense jogará contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores (Pedro Souza/ Atlético)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (15/04), incluem partidas pela Libertadores, Copa Sulamericana, Champions League, Copa do Nordeste e outras competições internacionais.

Às 19h, o Fluminense jogará contra o Independiente Rivadavia pela Copa Libertadores. No mesmo horário, o Corinthians enfrentará o Santa Fe pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  1. Al Nassr x Al Ettifaq - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa Libertadores da América

  1. Libertad x Rosario Central - 19h - Paramount+
  2. Cruzeiro x Universidad Católica (CHI) - 19h - ESPN e Disney+
  3. Fluminense x Independiente Rivadavia - 21h30 - TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+
  4. Corinthians x Santa Fe - 21h30 - TV Globo, GeTV e Paramount+
  5. Independiente del Valle x Universidad Central - 23h - ESPN 4 e Disney+

Copa do Nordeste

  1. Fluminense-PI x CRB - 19h - Youtube (Canal do Benja)
  2. ASA x Confiança - 19h30 - Sem informações
  3. Sousa x Juazeirense - 19h30 - Sem informações
  4. Ferroviário x Retrô - 19h30 - Sem informações
  5. Sport Recife x Maranhão - 21h30 - SportyNet
  6. Vitória x Piauí - 21h30 - SportyNet

Copa Norte e Copa Centro-Oeste

  1. Paysandu x Independência-AC - 19h - SportyNet
  2. Gama x Anápolis - 19h30 - Sem informações
  3. Rio Branco-ES x Araguaína - 19h30 - Sem informações
  4. Cuiabá x Porto Vitória - 20h - Sem informações
  5. GAS x Nacional-AM - 20h - Sem informações
  6. Guaporé x Trem - 20h - Sem informações
  7. Amazonas x Porto Velho - 20h30 - Youtube (Canal do Benja)
  8. Águia de Marabá x Remo - 20h30 - Youtube (Canal do Benja)
  9. Galvez x Monte Roraima - 21h - Sem informações
  10. Vila Nova x Capital-DF - 21h30 - SportyNet

Copa Sul-Americana

  1. Racing x Botafogo - 19h - Paramount+
  2. Caracas x Independiente Petrolero - 19h - ESPN 4 e Disney+
  3. Olimpia x Barracas Central - 21h - ESPN 4 e Disney+
  4. River Plate x Carabobo - 21h30 - Paramount+
  5. América de Cali x Alianza Atlético - 23h - Paramount+
  6. Millonarios x Boston River - 23h - ESPN 2 e Disney+

Champions League

  1. Bayern de Munique x Real Madrid - 16h - HBO Max
  2. Arsenal x Sporting - 16h - TNT e HBO Max

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Independiente; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Independiente Rivadavia terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Corinthians e Santa Fe; veja o horário

O jogo entre Corinthians x Santa Fe terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Racing e Botafogo; veja o horário

O jogo entre Racing Club x Botafogo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre Bayern x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Corinthians x Santa Fe - Libertadores
  2. 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 15h - Al Nassr x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

TNT

  1. 16h - Arsenal x Sporting - Champions League

ESPN

  1. 19h - Caracas x Independiente Petrolero - Copa Sul-Americana
  2. 19h - Cruzeiro x Universidad Católica (CHI) - Libertadores
  3. 21h - Olimpia x Barracas Central - Copa Sulamericana
  4. 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores
  5. 23h - Millonarios x Boston River - Copa Sudamericana
  6. 23h - Independiente del Valle x Universidad Central - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 16h - Bayern de Munique x Real Madrid - Champions League
  2. 16h - Arsenal x Sporting - Champions League

Disney+

  1. 19h - Caracas x Independiente Petrolero - Copa Sul-Americana
  2. 19h - Cruzeiro x Universidad Católica (CHI) - Libertadores
  3. 21h - Olimpia x Barracas Central - Copa Sulamericana
  4. 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores
  5. 23h - Millonarios x Boston River - Copa Sudamericana
  6. 23h - Independiente del Valle x Universidad Central - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Libertad x Rosario Central - Libertadores
  2. 19h - Racing x Botafogo - Copa Sul-Americana
  3. 21h30 - River Plate x Carabobo - Copa Sulamericana
  4. 21h30 - Corinthians x Santa Fe - Libertadores
  5. 23h - América de Cali x Alianza Atlético - Copa Sudamericana

SportyNet

  1. 19h - Paysandu x Independência-AC - Copa Norte
  2. 21h30 - Vila Nova x Capital-DF - Copa Centro-Oeste
  3. 21h30 - Sport Recife x Maranhão - Copa do Nordeste
  4. 21h30 - Vitória x Piauí - Copa do Nordeste
