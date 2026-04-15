Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 15.04.26 7h00 Às 21h30, o Fluminense jogará contra o Independiente Rivadavia pela Libertadores (Pedro Souza/ Atlético) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (15/04), incluem partidas pela Libertadores, Copa Sulamericana, Champions League, Copa do Nordeste e outras competições internacionais. Às 19h, o Fluminense jogará contra o Independiente Rivadavia pela Copa Libertadores. No mesmo horário, o Corinthians enfrentará o Santa Fe pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Saudita Al Nassr x Al Ettifaq - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Copa Libertadores da América Libertad x Rosario Central - 19h - Paramount+ Cruzeiro x Universidad Católica (CHI) - 19h - ESPN e Disney+ Fluminense x Independiente Rivadavia - 21h30 - TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+ Corinthians x Santa Fe - 21h30 - TV Globo, GeTV e Paramount+ Independiente del Valle x Universidad Central - 23h - ESPN 4 e Disney+ Copa do Nordeste Fluminense-PI x CRB - 19h - Youtube (Canal do Benja) ASA x Confiança - 19h30 - Sem informações Sousa x Juazeirense - 19h30 - Sem informações Ferroviário x Retrô - 19h30 - Sem informações Sport Recife x Maranhão - 21h30 - SportyNet Vitória x Piauí - 21h30 - SportyNet Copa Norte e Copa Centro-Oeste Paysandu x Independência-AC - 19h - SportyNet Gama x Anápolis - 19h30 - Sem informações Rio Branco-ES x Araguaína - 19h30 - Sem informações Cuiabá x Porto Vitória - 20h - Sem informações GAS x Nacional-AM - 20h - Sem informações Guaporé x Trem - 20h - Sem informações Amazonas x Porto Velho - 20h30 - Youtube (Canal do Benja) Águia de Marabá x Remo - 20h30 - Youtube (Canal do Benja) Galvez x Monte Roraima - 21h - Sem informações Vila Nova x Capital-DF - 21h30 - SportyNet Copa Sul-Americana Racing x Botafogo - 19h - Paramount+ Caracas x Independiente Petrolero - 19h - ESPN 4 e Disney+ Olimpia x Barracas Central - 21h - ESPN 4 e Disney+ River Plate x Carabobo - 21h30 - Paramount+ América de Cali x Alianza Atlético - 23h - Paramount+ Millonarios x Boston River - 23h - ESPN 2 e Disney+ Champions League Bayern de Munique x Real Madrid - 16h - HBO Max Arsenal x Sporting - 16h - TNT e HBO Max Onde assistir ao jogo de Fluminense e Independiente; veja o horário O jogo entre Fluminense x Independiente Rivadavia terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV, ESPN e Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Corinthians e Santa Fe; veja o horário O jogo entre Corinthians x Santa Fe terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Paramount+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Racing e Botafogo; veja o horário O jogo entre Racing Club x Botafogo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Bayern e Real Madrid; veja o horário O jogo entre Bayern x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Corinthians x Santa Fe - Libertadores 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Nassr x Al Ettifaq - Campeonato Saudita TNT 16h - Arsenal x Sporting - Champions League ESPN 19h - Caracas x Independiente Petrolero - Copa Sul-Americana 19h - Cruzeiro x Universidad Católica (CHI) - Libertadores 21h - Olimpia x Barracas Central - Copa Sulamericana 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores 23h - Millonarios x Boston River - Copa Sudamericana 23h - Independiente del Valle x Universidad Central - Libertadores SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 16h - Bayern de Munique x Real Madrid - Champions League 16h - Arsenal x Sporting - Champions League Disney+ 19h - Caracas x Independiente Petrolero - Copa Sul-Americana 19h - Cruzeiro x Universidad Católica (CHI) - Libertadores 21h - Olimpia x Barracas Central - Copa Sulamericana 21h30 - Fluminense x Independiente Rivadavia - Libertadores 23h - Millonarios x Boston River - Copa Sudamericana 23h - Independiente del Valle x Universidad Central - Libertadores Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ 19h - Libertad x Rosario Central - Libertadores 19h - Racing x Botafogo - Copa Sul-Americana 21h30 - River Plate x Carabobo - Copa Sulamericana 21h30 - Corinthians x Santa Fe - Libertadores 23h - América de Cali x Alianza Atlético - Copa Sudamericana SportyNet 19h - Paysandu x Independência-AC - Copa Norte 21h30 - Vila Nova x Capital-DF - Copa Centro-Oeste 21h30 - Sport Recife x Maranhão - Copa do Nordeste 21h30 - Vitória x Piauí - Copa do Nordeste ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 16.04.26 7h00 ÁRBITRA FIFA Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe escudo Fifa e já tem data para apitar em liga internacional Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru 15.04.26 18h21 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Copa Libertadores da América LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Libertadores LDU de Quito e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.04.26 22h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45