Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Torcedores invadem CT do Inter para protestar contra jogadores em semana de Gre-Nal

Integrantes da torcida organizada protestaram contra jogadores e diretoria; Polícia foi acionada para conter tensão em semana decisiva

Estadão Conteúdo
fonte

Torcida do Inter durante derrota para o Palmeiras no último sábado (13/09) (Ricardo Duarte / Internacional)

O Internacional viveu uma manhã de tensão nesta terça-feira (17), quando um grupo de torcedores invadiu o pátio do Centro de Treinamento (CT) do clube para protestar contra a má fase da equipe. O episódio ocorreu dias antes do clássico Gre-Nal, marcado para o próximo domingo (22), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Segundo o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, 17 integrantes da torcida organizada Camisa 12 entraram no local, mas não chegaram a invadir o campo. O protesto foi motivado pela goleada sofrida no último sábado (14), quando o Inter foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras, no Allianz Parque, após sair perdendo por quatro gols ainda no primeiro tempo.

Protesto mobiliza diretoria e polícia no CT do Inter

Diante do risco de confronto, a Polícia Militar foi acionada e enviou duas viaturas e quatro agentes ao local. A situação foi controlada sem registros de violência.

O ex-jogador D'Alessandro, atualmente membro da diretoria, e o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, dialogaram com os manifestantes, que deixaram o centro de treinamento de forma pacífica.

Em nota oficial, o clube se posicionou: “O Internacional ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio”.

Inter vive momento instável no Brasileirão

A pressão da torcida também se volta ao técnico Roger Machado, que comanda a equipe em um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o Colorado ocupa a 12ª colocação e tem apenas 40% de aproveitamento.

Em 22 rodadas disputadas, o time soma sete vitórias, seis empates e nove derrotas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Internacional

torcida

invasão

CT
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título

16.09.25 12h12

Futebol

Leão, um time que pontua desapontando

16.09.25 12h08

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B

16.09.25 10h57

MMA

Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela'

Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez

16.09.25 9h25

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

16.09.25 7h00

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B

16.09.25 10h57

MMA

Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela'

Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez

16.09.25 9h25

Brasileirão 2025: veja as probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada

16.09.25 8h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda