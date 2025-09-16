Torcedores invadem CT do Inter para protestar contra jogadores em semana de Gre-Nal

O Internacional viveu uma manhã de tensão nesta terça-feira (17), quando um grupo de torcedores invadiu o pátio do Centro de Treinamento (CT) do clube para protestar contra a má fase da equipe. O episódio ocorreu dias antes do clássico Gre-Nal, marcado para o próximo domingo (22), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Segundo o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, 17 integrantes da torcida organizada Camisa 12 entraram no local, mas não chegaram a invadir o campo. O protesto foi motivado pela goleada sofrida no último sábado (14), quando o Inter foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras, no Allianz Parque, após sair perdendo por quatro gols ainda no primeiro tempo.

Protesto mobiliza diretoria e polícia no CT do Inter

Diante do risco de confronto, a Polícia Militar foi acionada e enviou duas viaturas e quatro agentes ao local. A situação foi controlada sem registros de violência.

O ex-jogador D'Alessandro, atualmente membro da diretoria, e o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, dialogaram com os manifestantes, que deixaram o centro de treinamento de forma pacífica.

Em nota oficial, o clube se posicionou: “O Internacional ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio”.

Inter vive momento instável no Brasileirão

A pressão da torcida também se volta ao técnico Roger Machado, que comanda a equipe em um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o Colorado ocupa a 12ª colocação e tem apenas 40% de aproveitamento.

Em 22 rodadas disputadas, o time soma sete vitórias, seis empates e nove derrotas.