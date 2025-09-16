Torcedores invadem CT do Inter para protestar contra jogadores em semana de Gre-Nal Integrantes da torcida organizada protestaram contra jogadores e diretoria; Polícia foi acionada para conter tensão em semana decisiva Estadão Conteúdo 16.09.25 12h57 Torcida do Inter durante derrota para o Palmeiras no último sábado (13/09) (Ricardo Duarte / Internacional) O Internacional viveu uma manhã de tensão nesta terça-feira (17), quando um grupo de torcedores invadiu o pátio do Centro de Treinamento (CT) do clube para protestar contra a má fase da equipe. O episódio ocorreu dias antes do clássico Gre-Nal, marcado para o próximo domingo (22), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Segundo o jornal Zero Hora, de Porto Alegre, 17 integrantes da torcida organizada Camisa 12 entraram no local, mas não chegaram a invadir o campo. O protesto foi motivado pela goleada sofrida no último sábado (14), quando o Inter foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras, no Allianz Parque, após sair perdendo por quatro gols ainda no primeiro tempo. Protesto mobiliza diretoria e polícia no CT do Inter Diante do risco de confronto, a Polícia Militar foi acionada e enviou duas viaturas e quatro agentes ao local. A situação foi controlada sem registros de violência. O ex-jogador D'Alessandro, atualmente membro da diretoria, e o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, dialogaram com os manifestantes, que deixaram o centro de treinamento de forma pacífica. Em nota oficial, o clube se posicionou: “O Internacional ressalta que não tolerará atos de invasão e desrespeito às suas instalações, e tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade de seus profissionais e patrimônio”. Inter vive momento instável no Brasileirão A pressão da torcida também se volta ao técnico Roger Machado, que comanda a equipe em um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, o Colorado ocupa a 12ª colocação e tem apenas 40% de aproveitamento. Em 22 rodadas disputadas, o time soma sete vitórias, seis empates e nove derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional torcida invasão CT COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 Futebol Leão, um time que pontua desapontando 16.09.25 12h08 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 MMA Paraense lamenta derrota para norte-americana no UFC, mas parabeniza rival: 'Fez o jogo dela' Lutadora perdeu por pontos no último sábado (13), no Noche UFC, para Tatiana Suarez 16.09.25 9h25 Brasileirão 2025: veja as probabilidades de título e rebaixamento atualizadas após a 23ª rodada 16.09.25 8h33