Torcedores e técnico de time inglês pedem para Coldplay mudar letra de música; entenda

Torcedores do Luton Town, time da Premier League, se mobilizaram para pedir à banda Coldplay que altere a letra de "Yellow", uma das músicas mais famosas da banda, durante sua apresentação no festival Big Weekend da BBC Radio, que será realizado em Luton, na Inglaterra, no dia 26 de maio.

A razão para o pedido é simples: a cor do principal rival, o Watford, é amarela. Já o Luton Town é conhecido por suas cores laranja e preto. A ideia dos torcedores é que o Coldplay substitua a palavra "yellow" por "orange" na letra da música durante o show, como forma de homenagear o time da cidade.

VEJA MAIS

O pedido ganhou força nas redes sociais e foi endossado pelo técnico do Luton Town, Rob Edwards, que disse à BBC que "seria ótimo" se a banda fizesse a alteração. O prefeito de Luton, Mohammed Yaqub, também aderiu à campanha, declarando que "o futuro é laranja" e que "a cor amarela é sinal de covardia".

A música "Yellow" foi lançada pelo Coldplay em 2000 e se tornou um dos maiores sucessos da banda. A expectativa é que o grupo se pronuncie em breve sobre o pedido dos torcedores do time inglês. A equipe, que voltou à Premier League nesta temporada, ocupa a 17ª colocação na tabela e luta para evitar o rebaixamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)