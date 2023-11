Coldplay homenageia fã que faleceu duas semanas antes do show; vídeo

A banda Coldplay fez uma homenagem a uma fã que morreu há duas semanas, antes do show, realizado nesta quarta-feira (22), na Malásia. De acordo com o site The Star, ao tocar "Sparks", música preferida de Jade Mikayla John, a banda exibiu uma foto da fã no telão.

"Tocamos essa música para nossa amiga Jade, que não pôde estar aqui hoje. Enviamos todo o nosso amor à família de Jade. Obrigado", disse o vocalista Chris Martin durante a apresentação da música.

VEJA MAIS

Segundo informações, o pai de Jade, Dave, ligou para uma rádio pedindo que a banda fizesse a homenagem com uma foto de sua filha durante um de seus shows. Ele disse que a filha era uma grande fã do Coldplay desde a infância e sonhava em ver a banda se apresentando na Malásia. Atualmente, a turnê "Music of the Spheres World Tour", que foi sucesso no Brasil, está de passagem pela Ásia.

Confira o momento da homenagem:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)