Coldplay em Belém: imagem da banda segurando um tacacá viraliza e fã pede feat com Joelma; veja

Parece que os paraenses estão cada vez mais animados com a possibilidade de um show internacional na COP 30. Uma usuária do Twitter compartilhou uma montagem bastante inusitada com a banda Coldplay segurando um tacacá na capa do DVD da Banda Calypso. A publicação viralizou nas redes sociais e já alcançou mais de 60 mil visualizações.

A imagem, feita por Ingrid (@inkreds), faz referência ao DVD “Banda Calypso na Amazônia”, lançado em 2005. Na legenda, ela chega a pedir um feat do Coldplay com a cantora Joelma, vocalista da Calypso na época. “A minha montagem de centavos só para mostrar a minha felicidade com essas notícias do @coldplay no Pará”, escreveu a usuária, esperançosa sobre as últimas notícias.

Recentemente, durante a Cúpula da Amazônia, surgiram rumores de que os produtores da banda britânica estariam visitando as instalações do estádio do Mangueirão para um show. No entanto, o boato logo foi esclarecido, pois quem esteve na cidade foram alguns representantes da ONG Global Citizen, responsável por realizar um festival beneficente que promove a sustentabilidade.

Isso não desanimou os paraenses, que continuaram entrando na brincadeira. Um internauta ainda fez um trocadilho com o maior sucesso da banda, a música Paradise. “O pior é que eles amam aqui tem tempo, fizeram até aquela música chamando aqui de paraíso: Pará, Pará, paradise”, brincou.

VEJA MAIS

Coldplay na COP 30

Em março, o presidente Lula e a primeira-dama Janja se encontraram com o vocalista do Coldplay, Chris Martin, e representantes da ONG Global Citizen. Durante o encontro, foram discutidos assuntos sobre a Amazônia, meio ambiente e sustentabilidade.

O presidente aproveitou a ocasião para convidar o cantor para se apresentar na Conferência do Clima (COP 30), que será realizada em novembro de 2025, no Parque da Cidade, em Belém.

Durante uma passagem pela cidade em junho, a primeira-dama voltou a falar sobre o assunto e usou as redes sociais para relembrar a banda da promessa do show no Pará. Veja:

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)