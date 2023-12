Jogador do Luton Town desmaia e partida da Premier League é suspensa

O confronto entre Bournemouth e Luton Town, válido pela 17ª rodada da Premier League, neste sábado (16/12), foi interrompido por um incidente impactante. Aos 14 minutos do segundo tempo, o zagueiro Tom Lockyer, do Luton, desmaiou no gramado, exigindo assistência imediata. Em resposta, jogadores de ambas as equipes deixaram o campo, resultando na suspensão da partida. Conforme informações da mídia britânica, o jogador já se encontra consciente.

Ao testemunhar o desmaio de Lockyer, o treinador do Luton Town, Rob Edwards, adentrou o campo, solicitando a interrupção do jogo. As equipes de resgate prontamente entraram em ação, iniciando os procedimentos de atendimento ao atleta. As câmeras de transmissão capturaram a reação de jogadores e torcedores, evidenciando a preocupação com a situação.

Tom Lockyer recebeu cuidados por aproximadamente 10 minutos. Após cinco minutos de paralisação, os jogadores das duas equipes se dirigiram aos vestiários. Os médicos utilizaram um desfibrilador no socorro ao zagueiro. Até o momento, não há um diagnóstico definitivo sobre o que causou o incidente.

Devido ao ocorrido, a partida foi encerrada com o placar empatado em 1 x 1. Não foram divulgadas informações sobre uma nova data para a conclusão do jogo.