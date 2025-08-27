Torcedores do Inter têm reunião com jogadores no CT e cobram reação no Brasileirão Estadão Conteúdo 27.08.25 16h23 Os jogadores do Internacional tiveram um dia tenso nesta quarta-feira durante o treinamento no CT do clube. Líderes de uma organizada marcaram presença nas dependências do local e tiveram uma conversa em tom de cobrança pela má fase da equipe, que foi eliminada na Copa do Brasil, na Libertadores e ocupa apenas o 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Após a atividade, dirigentes receberam um grupo com 15 torcedores da uniformizada Guarda Popular e o encontro aconteceu em uma área privada. As informações são do jornal Zero Hora. Os manifestantes foram recebidos pelo vice-presidente de futebol José Olavo Biasol, que acumula ainda o cargo de diretor esportivo, e do ex-jogador argentino D'Alessandro. O saldo do encontro é de uma aparente trégua. A diretoria prometeu a recuperação da equipe no duelo deste domingo, diante do Fortaleza, e os torcedores se comprometeram a apoiar o time durante o jogo, neste domingo, no Beira Rio. O Inter vem de quatro derrotas consecutivas incluindo os compromissos das oitavas de final da Libertadores e do Nacional. Bastante questionado, o técnico Roger Machado já tem o seu trabalho em xeque. Na atividade desta manhã, a maior novidade foi a presença do volante Thiago Maia. Ele se recuperou de um desconforto muscular e fez toda a preparação com o elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional torcedores cobrança COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu reencontra ex-jogadores em duelo contra o CRB pela Série B Equipe bicolor enfrenta o time alagoano neste sábado (30); Giovanni é o principal nome com passagem recente pelo clube paraense 27.08.25 16h57 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 FUTEBOL Atacante que estava na Série D é o novo reforço do Paysandu para a Série B, diz jornalista Paysandu acerta com o jogador João Marcos, que estava disputando a Série D pela Aparecidense-GO 27.08.25 15h31 TABU Em momento critico na Série B, Paysandu busca quebrar tabu de nove anos sem vencer o CRB-AL Papão não vence os alagoanos desde 2016 e precisa reagir para seguir vivo na luta contra o rebaixamento 27.08.25 10h45 Futebol Remo perde zagueiro titular na Série B; saiba o motivo Defensor, emprestado desde abril ao Leão Azul, deve retornar ao Leão da Barra para reforçar a equipe na Série A 27.08.25 11h53