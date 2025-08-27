Capa Jornal Amazônia
Torcedores do Inter têm reunião com jogadores no CT e cobram reação no Brasileirão

Estadão Conteúdo

Os jogadores do Internacional tiveram um dia tenso nesta quarta-feira durante o treinamento no CT do clube. Líderes de uma organizada marcaram presença nas dependências do local e tiveram uma conversa em tom de cobrança pela má fase da equipe, que foi eliminada na Copa do Brasil, na Libertadores e ocupa apenas o 13º lugar no Campeonato Brasileiro.

Após a atividade, dirigentes receberam um grupo com 15 torcedores da uniformizada Guarda Popular e o encontro aconteceu em uma área privada. As informações são do jornal Zero Hora.

Os manifestantes foram recebidos pelo vice-presidente de futebol José Olavo Biasol, que acumula ainda o cargo de diretor esportivo, e do ex-jogador argentino D'Alessandro.

O saldo do encontro é de uma aparente trégua. A diretoria prometeu a recuperação da equipe no duelo deste domingo, diante do Fortaleza, e os torcedores se comprometeram a apoiar o time durante o jogo, neste domingo, no Beira Rio.

O Inter vem de quatro derrotas consecutivas incluindo os compromissos das oitavas de final da Libertadores e do Nacional. Bastante questionado, o técnico Roger Machado já tem o seu trabalho em xeque.

Na atividade desta manhã, a maior novidade foi a presença do volante Thiago Maia. Ele se recuperou de um desconforto muscular e fez toda a preparação com o elenco.

