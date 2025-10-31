Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. Caio Maia 31.10.25 17h41 Paysandu é campeão paraense feminino de 2025 (Divulgação/ Instagram @paysandufeminino) O Paysandu venceu o Tiradentes por 2 a 0 na tarde desta sexta-feira (31) e garantiu o título do Campeonato Paraense Feminino 2025. A partida, disputada no Centro da Juventude (Ceju), foi decidida com gols na segunda etapa — primeiro de Irley e depois de Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Bicola foi dominante em quase toda a partida. No primeiro tempo, porém, as investidas da equipe treinada por Aline Costa pararam nas boas ações da defesa do Tiradentes. Já na etapa final, a sorte alviceleste mudou: o time conseguiu furar a retranca adversária e construir o resultado positivo. O primeiro gol saiu aos 24 minutos. Irley entrou na área do Tiradentes e completou, para o gol, um cruzamento rasteiro vindo da direita. O segundo gol saiu já nos acréscimos, aos 48 minutos, quando Letícia chutou colocado de fora da área e a goleira do Tiradentes não conseguiu defender. Com o título conquistado, o Paysandu completa a dobradinha de conquistas no futebol feminino adulto do Pará. No primeiro semestre, a equipe bicolor havia vencido o mesmo Tiradentes, também por 2 a 0, e conquistado a Copa Pará — o segundo torneio mais importante da categoria no estado. Vale destacar que o Paysandu já tem vaga garantida no Brasileirão Feminino da próxima temporada. Neste ano, o Papão disputou a Série A3 e terminou na 6ª posição do Grupo B, assegurando classificação para a edição de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu futebol feminino campeonato paraense feminino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 Futebol Paysandu busca acordo com Hélio dos Anjos por dívida de R$ 2 milhões Advogada do técnico confirmou contato, mas afirmou que clube ainda não retornou para iniciar as tratativas. 31.10.25 15h13 Futebol Sob pressão da torcida, Paysandu cria comissão para analisar voto de sócio-torcedor Informação foi publicada nas redes sociais da Comissão de Festas Bicolor 31.10.25 14h00 SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira 31.10.25 7h00 Futebol Paysandu busca acordo com Hélio dos Anjos por dívida de R$ 2 milhões Advogada do técnico confirmou contato, mas afirmou que clube ainda não retornou para iniciar as tratativas. 31.10.25 15h13 será? Com Belém cotada, presidente da CBF fala sobre possibilidade da final da Libertadores ser no Brasil Samir Xaud destacou que a Conmebol é a organizadora do evento e que, até o momento, Lima, no Peru, está confirmada como sede 31.10.25 11h28