Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025

Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição.

Caio Maia
fonte

Paysandu é campeão paraense feminino de 2025 (Divulgação/ Instagram @paysandufeminino)

O Paysandu venceu o Tiradentes por 2 a 0 na tarde desta sexta-feira (31) e garantiu o título do Campeonato Paraense Feminino 2025. A partida, disputada no Centro da Juventude (Ceju), foi decidida com gols na segunda etapa — primeiro de Irley e depois de Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Bicola foi dominante em quase toda a partida. No primeiro tempo, porém, as investidas da equipe treinada por Aline Costa pararam nas boas ações da defesa do Tiradentes. Já na etapa final, a sorte alviceleste mudou: o time conseguiu furar a retranca adversária e construir o resultado positivo.

O primeiro gol saiu aos 24 minutos. Irley entrou na área do Tiradentes e completou, para o gol, um cruzamento rasteiro vindo da direita. O segundo gol saiu já nos acréscimos, aos 48 minutos, quando Letícia chutou colocado de fora da área e a goleira do Tiradentes não conseguiu defender.

Com o título conquistado, o Paysandu completa a dobradinha de conquistas no futebol feminino adulto do Pará. No primeiro semestre, a equipe bicolor havia vencido o mesmo Tiradentes, também por 2 a 0, e conquistado a Copa Pará — o segundo torneio mais importante da categoria no estado.

Vale destacar que o Paysandu já tem vaga garantida no Brasileirão Feminino da próxima temporada. Neste ano, o Papão disputou a Série A3 e terminou na 6ª posição do Grupo B, assegurando classificação para a edição de 2026.

