Torcedores do Corinthians vão ao CT e cobram reação dos jogadores antes de clássico com Santos A reunião teve início logo depois do treinamento da manhã Estadão Conteúdo 13.03.26 15h18 Treino do Corinthians (Rodrigo Coca / Corinthians) O CT do Corinthians viveu um dia agitado nesta sexta-feira com a presença de líderes de torcidas organizadas em suas dependências para cobrar uma nova postura da equipe após a derrota de 2 a 0 para o Coritiba, nesta quarta-feira, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O grupo, que contou com cerca de 15 representantes, conversou com integrantes da comissão técnica e o elenco. O tom de cobrança pautou o encontro em função do desempenho do Corinthians nos últimos jogos. Com sete pontos em cinco partidas, o Corinthians ocupa a décima posição e vai enfrentar o Santos, neste domingo, em meio a um clima de tensão. A reunião teve início logo depois do treinamento da manhã. Os torcedores tiveram autorização para entrar no CT e o executivo Marcelo Paz também participou da reunião. A mobilização acontece no pior momento do time no ano, já que o clube saiu de forma precoce do Campeonato Paulista ao ser eliminado pelo Novorizontino e teve uma atuação decepcionante contra os paranaenses. A última vitória da equipe no Nacional aconteceu no dia 19 de fevereiro no triunfo de 1 a 0 sobre o Athletico-PR em jogo realizado em Curitiba. Depois disso, o time paulista ficou no empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, em Minas, e decepcionou a sua torcida no meio de semana. Disposto a dar a volta por cima, o técnico Dorival Júnior vive a expectativa de contar com o retorno de Yuri Alberto para aumentar o poder de fogo do seu sistema ofensivo. Ele vem treinando com o grupo, mas a escalação ainda não foi confirmada. Para aumentar o ambiente turbulento, o Santos deve contar com um importante reforço para o clássico de domingo. Neymar, preservado do jogo contra o Mirassol no meio de semana, pelo Brasileiro, deverá reforçar o time da Baixada no clássico marcado para a Vila Belmiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians torcedores CT reação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Lembra deles? Remo pega o Coxa que possui jogadores com passagens no Leão, Papão e Águia O remo encara o Coritiba, fora de casa, buscando a primeira vitória na Série A 13.03.26 12h47 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58