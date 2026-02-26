Torcedores do Benfica pedem saída de jogador que pediu camisa a Vini Jr: 'Sem noção' Estadão Conteúdo 26.02.26 11h37 O lateral do Benfica Sidny Lopes passou a ser alvo de ataques de torcedores do próprio clube nas redes sociais após pedir a camisa de Vinícius Júnior depois da eliminação diante do Real Madrid, pelos playoffs da Champions League. A informação foi publicada pelo jornal português Record. O gesto do jogador foi mal recebido por parte da torcida benfiquista, que passou a lotar suas publicações com mensagens agressivas e pedidos de saída do clube. Entre os comentários, surgiram frases como "Fora do Benfica, adeus", "Respeita o Benfica", "Fica em Madri já que quer tanto a camisa do chorão" e "É pra vender e desaparecer do Benfica. Que não saia mais do banco!". A reação acontece em um contexto de forte tensão envolvendo Vinícius Júnior. Uma semana após denunciar insultos racistas no jogo de ida, em Lisboa, o atacante voltou a ser decisivo ao marcar o gol que fechou a vitória por 2 a 1 do Real Madrid, nesta quarta-feira, 25, no Santiago Bernabéu, confirmando a classificação espanhola às oitavas de final. No primeiro confronto, vencido pelos merengues por 1 a 0, Vinícius acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco", episódio que está sob investigação da Uefa. O jogador do Benfica nega a acusação, mas acabou afastado provisoriamente. No jogo de volta, o clima foi de apoio ao brasileiro, com torcedores exibindo faixas contra o racismo nas arquibancadas. Foi justamente após essa partida que Sidny Lopes pediu a camisa de Vinícius Júnior, gesto comum no futebol, mas que ganhou peso simbólico diante da polêmica recente. Para parte da torcida do Benfica, a atitude foi interpretada como desrespeito ao clube e falta de solidariedade interna, o que acabou transformando o jogador em alvo nas redes sociais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Benfica Real Madrid Vini Jr. camisa Sidny Lopes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem viagens na Série A e Parazão, Remo terá sequência de jogos em Belém Leão fará um total de quatro partidas em Belém, contando com o jogo diante do Internacional, no empate em 1 a 1 26.02.26 17h20 Futebol Com empate diante do Inter, Remo termina a 4ª rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Leão Azul é o único representante do Norte na elite do futebol brasileiro 26.02.26 15h52 Futebol Em meio à crise, Paysandu terá de decidir se vira SAF já no plano de recuperação Autor da Lei das SAFs diz que transição deve ser formalizada na proposta aos credores; prazo é considerado estratégico. 26.02.26 15h29 FUTEBOL Vitor Bueno diz que acertou com o Remo motivado pelo 'coração' e pede união: 'A vitória vai vir' Após duelo contra o Internacional, no Brasileirão, jogador destacou que o time tem que seguir trabalhando para buscar os resultados positivos 26.02.26 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após declaração de Osorio, Sávio se pronuncia e nega falta de comprometimento no Remo Em coletiva após o jogo contra o Internacional, o treinador azulino disse que o jogador era 'indisciplinado' 26.02.26 10h03 DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 futebol Contra o Inter, Remo registra público de 21 mil e tem renda bruta superior a R$ 1 milhão Diante da torcida, time azulino empatou com o Internacional 26.02.26 10h39 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34