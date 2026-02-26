Capa Jornal Amazônia
Torcedores do Benfica pedem saída de jogador que pediu camisa a Vini Jr: 'Sem noção'

Estadão Conteúdo

O lateral do Benfica Sidny Lopes passou a ser alvo de ataques de torcedores do próprio clube nas redes sociais após pedir a camisa de Vinícius Júnior depois da eliminação diante do Real Madrid, pelos playoffs da Champions League. A informação foi publicada pelo jornal português Record.

O gesto do jogador foi mal recebido por parte da torcida benfiquista, que passou a lotar suas publicações com mensagens agressivas e pedidos de saída do clube. Entre os comentários, surgiram frases como "Fora do Benfica, adeus", "Respeita o Benfica", "Fica em Madri já que quer tanto a camisa do chorão" e "É pra vender e desaparecer do Benfica. Que não saia mais do banco!".

A reação acontece em um contexto de forte tensão envolvendo Vinícius Júnior. Uma semana após denunciar insultos racistas no jogo de ida, em Lisboa, o atacante voltou a ser decisivo ao marcar o gol que fechou a vitória por 2 a 1 do Real Madrid, nesta quarta-feira, 25, no Santiago Bernabéu, confirmando a classificação espanhola às oitavas de final.

No primeiro confronto, vencido pelos merengues por 1 a 0, Vinícius acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco", episódio que está sob investigação da Uefa. O jogador do Benfica nega a acusação, mas acabou afastado provisoriamente. No jogo de volta, o clima foi de apoio ao brasileiro, com torcedores exibindo faixas contra o racismo nas arquibancadas.

Foi justamente após essa partida que Sidny Lopes pediu a camisa de Vinícius Júnior, gesto comum no futebol, mas que ganhou peso simbólico diante da polêmica recente. Para parte da torcida do Benfica, a atitude foi interpretada como desrespeito ao clube e falta de solidariedade interna, o que acabou transformando o jogador em alvo nas redes sociais.

