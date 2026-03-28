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Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca

Estadão Conteúdo

Um torcedor embriagado morreu neste sábado no Estádio Azteca, na Cidade do México, horas antes do amistoso entre México e Portugal, partida que marcou a reinauguração do mítico local.

"Na área VIP do Estádio Azteca, na Cidade do México, um torcedor embriagado tentou subir do segundo para o primeiro nível pulando por cima da grade, caindo no térreo. Ele foi atendido por paramédicos, mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos", informou a Secretaria de Segurança Civil do México em comunicado.

Um dos estádios mais icônicos do futebol, o Azteca ficou fechado por mais de 600 dias, passando por obras de modernização para a Copa do Mundo. Além do jogo de abertura, no dia 11 de junho, entre México e África do Sul, o local será sede de outras quatro partidas, incluindo uma das oitavas de final.

O Azteca é o estádio que mais abrigou jogos na história das Copas do Mundo: 19. Foi o palco onde Pelé brilhou na conquista do tricampeonato na final de 1970 e Maradona se consagrou na decisão de 1986, quando a Argentina ganhou o bi.

Além do Azteca, o México terá os estádios de Monterrey e Guadalajara abrigando jogos da Copa do Mundo, que o país recebe ao lado de Estados Unidos e Canadá.

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