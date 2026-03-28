Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca Estadão Conteúdo 28.03.26 23h58 Um torcedor embriagado morreu neste sábado no Estádio Azteca, na Cidade do México, horas antes do amistoso entre México e Portugal, partida que marcou a reinauguração do mítico local. "Na área VIP do Estádio Azteca, na Cidade do México, um torcedor embriagado tentou subir do segundo para o primeiro nível pulando por cima da grade, caindo no térreo. Ele foi atendido por paramédicos, mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos", informou a Secretaria de Segurança Civil do México em comunicado. Um dos estádios mais icônicos do futebol, o Azteca ficou fechado por mais de 600 dias, passando por obras de modernização para a Copa do Mundo. Além do jogo de abertura, no dia 11 de junho, entre México e África do Sul, o local será sede de outras quatro partidas, incluindo uma das oitavas de final. O Azteca é o estádio que mais abrigou jogos na história das Copas do Mundo: 19. Foi o palco onde Pelé brilhou na conquista do tricampeonato na final de 1970 e Maradona se consagrou na decisão de 1986, quando a Argentina ganhou o bi. Além do Azteca, o México terá os estádios de Monterrey e Guadalajara abrigando jogos da Copa do Mundo, que o país recebe ao lado de Estados Unidos e Canadá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Data Fifa Estádio Azteca México x Portugal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58 Haiti, segundo adversário do Brasil na Copa, sofre gol no início e perde da Tunísia no Canadá 28.03.26 23h38 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32