Torcedor doa R$ 1 milhão para o Internacional e web aponta destino certo: 'Pagou para o Rodinei jogar'

Um torcedor do Internacional fez uma doação impressionante de R$ 1 milhão para o clube gaúcho, que agradeceu de forma pública via redes sociais. Nos comentários, torcedores apontaram destino certo para a quantia, que é exatamente a mesma da multa contratual para que Rodinei possa enfrentar o Flamengo na 'final' do Brasileirão de domingo.

- O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento! - postou o clube.

- Literalmente, este senhor pagou para o Rodinei jogar diante do Flamengo. Ídolo! - comemorou um torcedor Colorado.

- Agora vê se ganha domingo para fazer o investimento do cara valer a pena - postou outro.

Teve torcedor do Flamengo 'comemorando' a grana extra nos cofres do Rubro-Negro.

- Gostamos - postou um perfil flamenguista, com uma foto de Rodinei com a camisa do time carioca.

ENTENDA O CASOPeça que ganhou bastante moral com a ascensão de desempenho que levou o Internacional à liderança do Brasileirão, o uso do lateral-direito Rodinei contra o Flamengo, clube que tem propriedade sobre seus direitos, tem sido avaliado com atenção pela diretoria do Colorado.

Existe apenas um impedimento para que o jogador de 29 anos de idade seja utilizado contra sua ex-equipe, que é o pagamento à vista de uma multa no valor de R$ 1 milhão. A cláusula existe desde o início do acordo entre as partes e o tirou da lista de nomes disponíveis para o compromisso no primeiro turno. Porém, desta vez, o presidente do Colorado afirmou que o dinheiro não é problema e deu a entender que pagará a multa.

