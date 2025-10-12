Tomás Rincón, com edema muscular, vira dúvida do Santos para clássico com Corinthians

O volante venezuelano Tomás Rincón deve ser um desfalque para o técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, escalar o time para o clássico contra o Corinthians na quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rincón teve um edema muscular na panturrilha esquerda e está em tratamento fisioterápico.

"Tomás Rincón deixou o treino da última sexta-feira com um incômodo na panturrilha esquerda. O atleta passou por exames e teve detectado um edema muscular no local", divulgou o Santos neste domingo. "Ele já iniciou o tratamento na fisioterapia do Santos FC."

O volante de 37 anos é um dos líderes do Santos e foi capitão na última rodada do Brasileiro, quando o time foi derrotado pelo Ceará por 3 a 0. Além da possibilidade de não poder contar com Rincón, Vojvoda já tem o desfalque certo do atacante Neymar, que está em recuperação de uma lesão na coxa direita.

Durante a Data Fifa, Vojvoda voltou a contar com a presença de Mayke e Gabriel Bontempo nos treinos com bola. Os dois deve estar à disposição do técnico para o clássico. Na 16ª colocação do Brasileiro, o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 3 pontos a mais (28 a 5) do que o Vitória, 17º.