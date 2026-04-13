Titular da Argentina sofre lesão séria no joelho direito e pode ficar fora da Copa do Mundo O argentino se machucou na tentativa de proteger a bola em sua defesa Estadão Conteúdo 13.04.26 15h57 O zagueiro Cristian "Cuti" Romero se tornou o mais novo problema do técnico Lionel Scaloni. O jogador sofreu uma lesão ligamentar colateral do joelho direito pode ficar fora dos gramados por até oito semanas. Assim, o defensor corre o risco de desfalcar a seleção da Argentina na Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. A contusão ocorreu na derrota de 1 a 0 do Tottenham para o Sunderland, neste domingo, em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. O argentino se machucou na tentativa de proteger a bola em sua defesa. Ele foi empurrado pelo adversário e se chocou com o goleiro Antonin Kinsly. O jogador ainda tentou voltar, mas não suportou as dores e deixou o gramado chorando ao ser substituído, num claro sinal de preocupação com a contusão. O Tottenham já realizou exames de imagem , mas ainda não divulgou o resultado. No entanto, a suspeita é de que a contusão é grave. Diante deste cenário, Lionel Scaloni agora aguarda um diagnóstico para saber se vai precisar chamar um outro nome para compor o seu sistema defensivo. A Argentina integra o Grupo J da Copa do Mundo e faz a sua estreia na primeira fase no dia 16 de junho, contra a seleção da Argélia. O segundo compromisso acontece cinco dias depois contra a Áustria. Atuais campeões do mundo, os argentinos encerram a sua participação contra a Jordânia, no dia 27 de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol titular Argentina lesão Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 10h45