Tite responde fala de Klopp sobre utilização de Fabinho na Seleção

Após as críticas de Jürgen Klopp a Tite sobre a pouca utilização de Fabinho na Seleção, o comandante brasileiro respondeu à fala do treinador do Liverpool. Em entrevista à "Jovem Pan", o ex-Corinthians afirmou que tem pensamento parecido com o do alemão.

- Eu e o Klopp temos o mesmo pensamento e a mesma escala de valores. É essencial a saúde dos atletas. Ela é humana. A utilização é secundária, assim como o esporte é secundário quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de algo que é maior. Nós temos essa mesma ideia e forma de ver o futebol - disse Tite.

Fabinho se lesionou na partida contra Midtjylland, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, e deixou o campo ainda no primeiro tempo. Até o momento, o Liverpool não informou a gravidade da lesão e o camisa 3 dos Reds ainda continua na lista de Tite para as Eliminatórias.