Tite anuncia volta ao futebol: 'Estou pronto para retornar às atividades como técnico' Estadão Conteúdo 22.11.25 12h28 Técnico da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, Tite está de volta aos campos. Após passagem pela Flamengo entre 2023 e 2024, o treinador decidiu fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental. Neste sábado, ele anunciou oficialmente o fim do seu descanso. Depois de deixar a Gávea, Tite chegou a receber sondagens ainda neste ano. Ele ficou perto de assinar pela 3ª vez com o Corinthians, mas logo optou pelo hiato e frustrou o clube alvinegro que, na época, afirmou que "treinador era esperado para assinar o contrato e comandar os treinamentos da equipe". Agora, exatamente sete meses após recusar o Corinthians, Tite está de volta. Por meio de um comunicado divulgado por sua assessoria, o treinador escreveu: "Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico". "Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos", agradeceu o treinador na nota. Em 22 de abril, quando recusou o Corinthians, Tite chegou a justificar que o "não" dito ao clube no qual ganhou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012 foi em razão a uma forte crise de ansiedade que teve. O episódio foi o gatilho para o treinador entender que não deveria voltar a trabalhar neste momento. Tite foi demitido do Flamengo em setembro de 2024 e até então estava sem clube. No time do Rio, sofreu com oscilações e expectativas e acabou conquistando "apenas" o Campeonato Carioca de 2024. Durante sua pausa, além dos momentos mais introspectivos em que focou em cuidar da sua saúde mental, Tite também olhou para o seu corpo. Aos 64 anos, ele operou os dois joelhos durante esse momento sabático. Embora tenha anunciado seu retorno às atividades, ainda não há notícias sobre propostas e rumores de clubes interessados em contratá-lo.