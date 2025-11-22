Tite anuncia volta ao futebol: 'Estou pronto para retornar às atividades como técnico'

Técnico da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo, Tite está de volta aos campos. Após passagem pela Flamengo entre 2023 e 2024, o treinador decidiu fazer uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental. Neste sábado, ele anunciou oficialmente o fim do seu descanso.

Depois de deixar a Gávea, Tite chegou a receber sondagens ainda neste ano. Ele ficou perto de assinar pela 3ª vez com o Corinthians, mas logo optou pelo hiato e frustrou o clube alvinegro que, na época, afirmou que "treinador era esperado para assinar o contrato e comandar os treinamentos da equipe".

Agora, exatamente sete meses após recusar o Corinthians, Tite está de volta. Por meio de um comunicado divulgado por sua assessoria, o treinador escreveu: "Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico".

"Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos", agradeceu o treinador na nota.

Em 22 de abril, quando recusou o Corinthians, Tite chegou a justificar que o "não" dito ao clube no qual ganhou a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012 foi em razão a uma forte crise de ansiedade que teve. O episódio foi o gatilho para o treinador entender que não deveria voltar a trabalhar neste momento.

Tite foi demitido do Flamengo em setembro de 2024 e até então estava sem clube. No time do Rio, sofreu com oscilações e expectativas e acabou conquistando "apenas" o Campeonato Carioca de 2024.

Durante sua pausa, além dos momentos mais introspectivos em que focou em cuidar da sua saúde mental, Tite também olhou para o seu corpo. Aos 64 anos, ele operou os dois joelhos durante esse momento sabático.

Embora tenha anunciado seu retorno às atividades, ainda não há notícias sobre propostas e rumores de clubes interessados em contratá-lo.