Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tio de Nadal diz que Alcaraz leva vantagem sobre Rafa: 'Adversários são mais fracos'

Estadão Conteúdo

Ex-treinador e tio da lenda do tênis Rafael Nadal, Toni Nadal comparou o sobrinho com Carlos Alcaraz, principal atleta da modalidade no momento. Segundo ele, o atual número 1 da ATP leva vantagem sobre Rafa pelo fato do nível de competitividade ser menor na atualidade.

"A carreira dele (Alcaraz) vai depender da vontade dele e da dos rivais. Ele tem uma vantagem que os do passado não tinham: os adversários são um pouco mais fracos, não tão comprometidos. Alcaraz tem um grande rival em Sinner, que está sempre presente, mas os outros parecem ter diminuído o comprometimento ou a autoconfiança. Lembro que na época do Rafael, além de Djokovic e Federer, havia Murray, Del Potro, David Ferrer, Wawrinka, que estavam sempre lá. Hoje em dia, os rivais sumiram", disse em entrevista ao jornal espanhol La Opinión de Zamora.

Em mais de 20 anos de carreira, Nadal, que colocou a Espanha no topo do mundo, conquistou, ao todo, 22 Grand Slams, enfrentado rivais como o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic no auge. Já o compatriota Alcaraz, com apenas 22 anos, tem 6 títulos nos principais torneios de tênis e, atualmente, briga pelo topo do ranking mundial com o italiano Jannik Sinner.

Em mais de 20 anos de carreira, Nadal, que colocou a Espanha no topo do mundo, conquistou, ao todo, 22 Grand Slams, enfrentado rivais como o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic no auge. Já o compatriota Alcaraz, com apenas 22 anos, tem 6 títulos nos principais torneios de tênis e, atualmente, briga pelo topo do ranking mundial com o italiano Jannik Sinner.

Ainda na entrevista, Toni também comentou sobre a vida de Nadal depois da aposentadoria. Ele disse que, apesar da nova rotina, o ex-tenista segue o mesmo e agora se dedica aos filhos e à família.

"Como pessoa, ele é exatamente o mesmo, só que não joga mais. Continua fazendo as mesmas coisas e mantendo o mesmo comportamento, embora agora seja pai. Antes, seu foco era sempre vencer partidas. Hoje tem outras prioridades, mas, pessoalmente, ele não mudou nada", explicou.

Carlos Alcaraz venceu Grand Slams em todos os tipos de pisos, mas ainda não conquistou o Australian Open, que abre o calendário anual de grandes competições do tênis. O espanhol terá a chance de buscar o inédito título em Melbourne a partir do dia 12 de janeiro de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Rafael Nadal

Carlos Alcaraz

Toni Nadal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MANTO BICOLOR

Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo

O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016

13.12.25 18h56

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

FUTEBOL

Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG

Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental

13.12.25 16h00

FUTEBOL

Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais

Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube

13.12.25 15h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa

Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo

13.12.25 18h30

MAIS ESPORTES

Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar

Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa

03.11.25 14h25

futebol

No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight

Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10)

14.12.25 0h48

FUTEBOL

Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes

Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13)

13.12.25 17h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda