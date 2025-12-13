Tio de Nadal diz que Alcaraz leva vantagem sobre Rafa: 'Adversários são mais fracos' Estadão Conteúdo 13.12.25 19h57 Ex-treinador e tio da lenda do tênis Rafael Nadal, Toni Nadal comparou o sobrinho com Carlos Alcaraz, principal atleta da modalidade no momento. Segundo ele, o atual número 1 da ATP leva vantagem sobre Rafa pelo fato do nível de competitividade ser menor na atualidade. "A carreira dele (Alcaraz) vai depender da vontade dele e da dos rivais. Ele tem uma vantagem que os do passado não tinham: os adversários são um pouco mais fracos, não tão comprometidos. Alcaraz tem um grande rival em Sinner, que está sempre presente, mas os outros parecem ter diminuído o comprometimento ou a autoconfiança. Lembro que na época do Rafael, além de Djokovic e Federer, havia Murray, Del Potro, David Ferrer, Wawrinka, que estavam sempre lá. Hoje em dia, os rivais sumiram", disse em entrevista ao jornal espanhol La Opinión de Zamora. Em mais de 20 anos de carreira, Nadal, que colocou a Espanha no topo do mundo, conquistou, ao todo, 22 Grand Slams, enfrentado rivais como o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic no auge. Já o compatriota Alcaraz, com apenas 22 anos, tem 6 títulos nos principais torneios de tênis e, atualmente, briga pelo topo do ranking mundial com o italiano Jannik Sinner. Em mais de 20 anos de carreira, Nadal, que colocou a Espanha no topo do mundo, conquistou, ao todo, 22 Grand Slams, enfrentado rivais como o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic no auge. Já o compatriota Alcaraz, com apenas 22 anos, tem 6 títulos nos principais torneios de tênis e, atualmente, briga pelo topo do ranking mundial com o italiano Jannik Sinner. Ainda na entrevista, Toni também comentou sobre a vida de Nadal depois da aposentadoria. Ele disse que, apesar da nova rotina, o ex-tenista segue o mesmo e agora se dedica aos filhos e à família. "Como pessoa, ele é exatamente o mesmo, só que não joga mais. Continua fazendo as mesmas coisas e mantendo o mesmo comportamento, embora agora seja pai. Antes, seu foco era sempre vencer partidas. Hoje tem outras prioridades, mas, pessoalmente, ele não mudou nada", explicou. Carlos Alcaraz venceu Grand Slams em todos os tipos de pisos, mas ainda não conquistou o Australian Open, que abre o calendário anual de grandes competições do tênis. O espanhol terá a chance de buscar o inédito título em Melbourne a partir do dia 12 de janeiro de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rafael Nadal Carlos Alcaraz Toni Nadal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26