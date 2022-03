Timberwolves x Blazers: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/03), pela NBA

A bola vai subir para Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (07/03), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá na Target Center, em Minneapolis, nos Estados Unidos da América. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers ao vivo?

A partida Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo canal de streaming Star+, às 21h (horário de Brasília).

Como Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers​ chegam para o jogo?

Os Timberwolves estão atualmente em sétimo no Oeste, com 36 vitórias e 29 derrotas, enquanto que os Blazers se encontram na 11ª colocação, com 25 vitórias e 38 derrotas. Os dois times já duelaram entre si três vezes nesta temporada 2021/22, com todas as partidas terminando com vitória de Minnesota. O jogo mais recente foi na última partida e os Timberwolves ganharam por 135 a 121.

Possíveis escalações

Timberwolves: Jarred Vanderbilt, Patrick Beverley, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns

Blazers: Justise Winslow, Anfernee Simons, CJ Elleby, Josh Hart, Jusuf Nurkic

Ficha técnica

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

National Basketball Association

Local: Target Center, em Minneapolis

Data/Horário: 07 de março de 2022, às 22h