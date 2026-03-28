Tiger Woods paga fiança e deixa prisão oito horas após se envolver em acidente por 'embriaguez' Estadão Conteúdo 28.03.26 12h47 O golfista norte-americano Tiger Woods, de 50 anos, já está em liberdade após envolvimento em acidente automobilístico no Condado de Martin, localizado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. O esportista foi autuado após bater lateralmente em uma caminhonete com sua Land Rover e ir para a delegacia sob a influência de álcool. Ele pagou fiança e acabou liberado. De acordo com Christine Weiss, porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Martin, Tiger Woods acabou libertado após passar oito horas na prisão antes de ter direito à fiança pela lei da Flórida. Responsável pela prisão, o xerife do condado, John Budensiek, alegou que Tiger Woods apresentou "sinais de embriaguez" depois do ocorrido, no qual "dirigia em alta velocidade". O veículo dirigido pelo golfista capotou depois de colidir com uma caminhonete que puxava um trailer. Ele e outra pessoa que estava no outro carro não se feriram. Tiger Woods foi acusado de dirigir sobre influência de substâncias, causar danos à propriedade e se recusar a fazer um teste legal. Após realizar o teste do bafômetro, que deu resultado negativo, o atleta se negou a fornecer uma amostra de urina aos policiais. "Os investigadores compareceram ao local e o Sr. Woods apresentou sinais de incapacidade. Ele explicou as lesões e cirurgias que teve, e levamos isso em consideração, mas também fizeram alguns testes mais aprofundados à beira da estrada", explicou Budensiek. O xerife foi além: "Woods fez um teste do bafômetro com resultado zero absoluto, mas quando chegou a hora de solicitarmos um exame de urina, ele se recusou e, por isso, foi acusado de dirigir sob influência, danos à propriedade e recusa em se submeter a um teste legal", completou. Budensiek acrescentou que os investigadores acreditam que o golfista teria tomado "algum tipo de medicamento ou droga". Esta é a quarta vez que Woods se envolve em um acidente de carro nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2021 ele saiu da pista em uma rodovia costeira de Los Angeles em alta velocidade, causando múltiplas lesões nas pernas e tornozelos. E a segunda prisão sob acusação de dirigir embriagado, mas não sob o efeito de álcool. Woods já havia afirmado ter ingerido uma mistura inadequada de analgésicos em 2017, quando as autoridades o acharam dormindo ao volante, com o motor ainda ligado e danos na lateral do motorista. O golfista também se declarou culpado de direção imprudente na época. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave golfe Tiger Woods prisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 AMISTOSO Argentina constrói vitória com Messi no banco e vê craque apagado na vitória sobre Mauritânia O próximo amistoso será contra a Zâmbia, completando a agenda desta Data Fifa. A partida, que deve ser a última de Messi com a Argentina em seu país, será na terça-feira. 27.03.26 22h42