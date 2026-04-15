Tiago Splitter faz história, lidera Blazers em vitória sobre os Suns e vai aos playoffs da NBA Esta é a primeira vez que a equipe chega a esta etapa eliminatória da competição desde 2021 Estadão Conteúdo 15.04.26 11h11 Tiago Splitter fez história na noite desta terça-feira ao se tornar o primeiro técnico brasileiro e também latino a avançar nos playoffs da principal liga de basquete do mundo. Do banco de reservas, ele liderou o Portland Trail Blazers na emocionante vitória de 114 a 110 sobre o Phoenix Suns, em jogo válido pelo play-in. Esta é a primeira vez que a equipe chega a esta etapa eliminatória da competição desde 2021. Mesmo jogando fora de casa, a partida foi realizada no Motgage Matchup Center, a equipe visitante conseguiu se superar e assegurar a vitória e a classificação. Emocionado, Splitter comentou sobre o feito e a representatividade que isso terá para o basquete nacional. 'É um momento especial para mim, para o Brasil. Representar o basquete brasileiro nesta plataforma que é a NBA. É um orgulho enorme. Muita gente me ligando, me mandando mensagem... acho que foi uma caminhada longa para estar aqui, mas estou orgulhoso de poder representar as nossas cores'. Próximo Adversário nos Playoffs Na coletiva, o técnico comentou sobre o adversário dos playoffs. Ele já prevê muita dificuldade diante do San Antonio Spurs, que terminou a fase de classificação na segunda colocação da Conferência Oeste. 'Vai ser uma série muito difícil, um dos melhores times da NBA, um elenco recheado de jogadores jovens, mas de muito futuro. Wembanyama (Victor, astro dos Spurs) é uma grande estrela obviamente e com certeza será muito difícil', afirmou Splitter na coletiva. O Jogo e os Destaques O jogo foi marcado por alternâncias no placar. A equipe do treinador brasileiro conseguiu reagir e assegurou o resultado positivo, mesmo com uma desvantagem de 11 pontos no quarto final. O destaque ficou por conta de Deni Avdija, cestinha do duelo com 41 pontos. Pelo lado dos Suns, Jalen Green foi o maior pontuador, com 35. Caminho nos Playoffs da NBA Com a vitória, os Blazers vão enfrentar o San Antonio Spurs em uma série melhor de sete jogos a partir de domingo. Já os Suns terão sua última oportunidade de classificação nesta sexta-feira (17), contra o vencedor de Golden State Warriors e Los Angeles Clippers. Quem passar deste encontro garante a oitava posição e enfrentará o atual campeão e líder do Oeste, Oklahoma City Thunder, na primeira rodada dos playoffs. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Splitter história Blazers playoffs COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00 FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte Após goleada sofrida, Papão deve ir novamente com time alternativo, mas reforçado, e trata duelo na Curuzu como decisivo por vaga no G-2 15.04.26 8h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 BRIGA JUDICIAL Justiça determina que Paysandu pague valores para Bruno Veiga . A liberação envolve quantias que haviam sido depositadas pelo clube como garantia da ação ao longo dos últimos anos. Clube pode recorrer. 14.04.26 19h51 Futebol Águia e Remo fazem duelo decisivo na Copa Norte em Marabá Leão precisa vencer para seguir vivo, enquanto Azulão joga por empate para garantir vaga na semifinal 15.04.26 8h00