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Tiago Splitter faz história, lidera Blazers em vitória sobre os Suns e vai aos playoffs da NBA

Esta é a primeira vez que a equipe chega a esta etapa eliminatória da competição desde 2021

Estadão Conteúdo

Tiago Splitter fez história na noite desta terça-feira ao se tornar o primeiro técnico brasileiro e também latino a avançar nos playoffs da principal liga de basquete do mundo. Do banco de reservas, ele liderou o Portland Trail Blazers na emocionante vitória de 114 a 110 sobre o Phoenix Suns, em jogo válido pelo play-in.

Esta é a primeira vez que a equipe chega a esta etapa eliminatória da competição desde 2021. Mesmo jogando fora de casa, a partida foi realizada no Motgage Matchup Center, a equipe visitante conseguiu se superar e assegurar a vitória e a classificação.

Emocionado, Splitter comentou sobre o feito e a representatividade que isso terá para o basquete nacional. 'É um momento especial para mim, para o Brasil. Representar o basquete brasileiro nesta plataforma que é a NBA. É um orgulho enorme. Muita gente me ligando, me mandando mensagem... acho que foi uma caminhada longa para estar aqui, mas estou orgulhoso de poder representar as nossas cores'.

Próximo Adversário nos Playoffs

Na coletiva, o técnico comentou sobre o adversário dos playoffs. Ele já prevê muita dificuldade diante do San Antonio Spurs, que terminou a fase de classificação na segunda colocação da Conferência Oeste.

'Vai ser uma série muito difícil, um dos melhores times da NBA, um elenco recheado de jogadores jovens, mas de muito futuro. Wembanyama (Victor, astro dos Spurs) é uma grande estrela obviamente e com certeza será muito difícil', afirmou Splitter na coletiva.

O Jogo e os Destaques

O jogo foi marcado por alternâncias no placar. A equipe do treinador brasileiro conseguiu reagir e assegurou o resultado positivo, mesmo com uma desvantagem de 11 pontos no quarto final. O destaque ficou por conta de Deni Avdija, cestinha do duelo com 41 pontos. Pelo lado dos Suns, Jalen Green foi o maior pontuador, com 35.

Caminho nos Playoffs da NBA

Com a vitória, os Blazers vão enfrentar o San Antonio Spurs em uma série melhor de sete jogos a partir de domingo. Já os Suns terão sua última oportunidade de classificação nesta sexta-feira (17), contra o vencedor de Golden State Warriors e Los Angeles Clippers.

Quem passar deste encontro garante a oitava posição e enfrentará o atual campeão e líder do Oeste, Oklahoma City Thunder, na primeira rodada dos playoffs.

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