Tiago Nunes leva filho com Síndrome de Down a coletiva de imprensa no Equador No vídeo, é possível vê-lo brincando com o garoto, que se apoia em seu ombro enquanto ele responde perguntas dos jornalistas Estadão Conteúdo 22.03.26 13h52 Tiago Nunes e o filho (Instagram @ldu_oficial) Tiago Nunes, treinador da LDU, "aqueceu os corações" dos presentes na coletiva de imprensa após a vitória sobre o Manta no último sábado, 21, pela sexta rodada do Campeonato Equatoriano. O brasileiro apareceu na entrevista junto ao seu filho, que tem Síndrome de Down. O momento foi compartilhado por um repórter local no X (antigo Twitter) e viralizou nas redes. No vídeo, é possível vê-lo brincando com o garoto, que se apoia em seu ombro enquanto ele responde perguntas dos jornalistas. A ocasião serviu para ele se declarar um "pai abençoado" e que, fundamentalmente, "uma partida de futebol é apenas uma partida de futebol", em suas próprias palavras. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Nada como ter um filho maravilhoso, né?", perguntou Tiago Nunes ao jovem, arrancando sorrisos na coletiva. "Queria aproveitar esse momento para dizer que há milhares de famílias que muitas vezes não têm as melhores condições e oportunidades para seus filhos, e acaba descobrindo um mundo novo", continuou. O repórter Omar Sierra Murillo, que registrou o momento, relatou ainda que o brasileiro complementou com mais uma mensagem. "Um pouco de amor pode fazer toda a diferença. Sou um pai abençoado. Uma partida de futebol é apenas uma partida de futebol", disse. O último sábado, 21 de março, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado desde 2006 nesta data como uma alusão à trissomia do cromossomo 21, fator causador da condição. Outro elo famoso no cenário brasileiro é o de Romário com sua filha Ivy, que nasceu em 2005 e tornou o ex-jogador e hoje senador um dos maiores expoentes da inclusão das pessoas com a síndrome. Tiago Nunes é treinador da LDU desde 2025, quando foi contratado após passar dois anos na Universidad Católica. Pelo clube equatoriano, fez história ao eliminar Botafogo e São Paulo no mata-mata da Libertadores e bater na trave nas semifinais contra o Palmeiras, em que venceu por 3 a 0 em Quito, mas foi superado por 4 a 0 no Allianz Parque. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Tiago Nunes filho síndrome de down coletiva COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 futebol Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte 22.03.26 14h30 futebol Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada 22.03.26 13h45 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22) Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.03.26 12h00 Campeonato Brasileiro Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 15h00