Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tiago Nunes leva filho com Síndrome de Down a coletiva de imprensa no Equador

No vídeo, é possível vê-lo brincando com o garoto, que se apoia em seu ombro enquanto ele responde perguntas dos jornalistas

Estadão Conteúdo
fonte

Tiago Nunes e o filho (Instagram @ldu_oficial)

Tiago Nunes, treinador da LDU, "aqueceu os corações" dos presentes na coletiva de imprensa após a vitória sobre o Manta no último sábado, 21, pela sexta rodada do Campeonato Equatoriano. O brasileiro apareceu na entrevista junto ao seu filho, que tem Síndrome de Down. O momento foi compartilhado por um repórter local no X (antigo Twitter) e viralizou nas redes.

No vídeo, é possível vê-lo brincando com o garoto, que se apoia em seu ombro enquanto ele responde perguntas dos jornalistas. A ocasião serviu para ele se declarar um "pai abençoado" e que, fundamentalmente, "uma partida de futebol é apenas uma partida de futebol", em suas próprias palavras.

"Nada como ter um filho maravilhoso, né?", perguntou Tiago Nunes ao jovem, arrancando sorrisos na coletiva. "Queria aproveitar esse momento para dizer que há milhares de famílias que muitas vezes não têm as melhores condições e oportunidades para seus filhos, e acaba descobrindo um mundo novo", continuou.

O repórter Omar Sierra Murillo, que registrou o momento, relatou ainda que o brasileiro complementou com mais uma mensagem. "Um pouco de amor pode fazer toda a diferença. Sou um pai abençoado. Uma partida de futebol é apenas uma partida de futebol", disse.

O último sábado, 21 de março, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado desde 2006 nesta data como uma alusão à trissomia do cromossomo 21, fator causador da condição.

Outro elo famoso no cenário brasileiro é o de Romário com sua filha Ivy, que nasceu em 2005 e tornou o ex-jogador e hoje senador um dos maiores expoentes da inclusão das pessoas com a síndrome.

Tiago Nunes é treinador da LDU desde 2025, quando foi contratado após passar dois anos na Universidad Católica. Pelo clube equatoriano, fez história ao eliminar Botafogo e São Paulo no mata-mata da Libertadores e bater na trave nas semifinais contra o Palmeiras, em que venceu por 3 a 0 em Quito, mas foi superado por 4 a 0 no Allianz Parque.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Tiago Nunes

filho

síndrome de down

coletiva
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia

Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas

22.03.26 16h24

futebol

Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time

Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte

22.03.26 14h30

futebol

Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará

Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada

22.03.26 13h45

Futebol

Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida

O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor

22.03.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

22.03.26 7h00

Futebol

Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida

O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor

22.03.26 9h00

Copa da Liga Inglesa

Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22)

Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

22.03.26 12h00

Campeonato Brasileiro

Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão

Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

22.03.26 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda